ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ - নিৰ্মল চৌধুৰী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : শেহতীয়াকৈ বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰা উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তক দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, ইউটিউবাৰ, বলীউডৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলেও উজনি অসমলৈ আহি বানাক্ৰান্তক সাহায্য বিতৰণ কৰিছে । 

তাৰ মাজতে ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অহা এটা দলো শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈছে । ৰাজস্থানৰ পৰা অহা ছাত্ৰৰ দলটোৱে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানাক্ৰান্তৰ মাজত খাদ্য আৰু ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । 

ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি নিৰ্মল চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত অহা দলটোৱে বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সাহায্য সামগ্ৰীবোৰ বিতৰণ কৰে ।

নিৰ্মল চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শেহতীয়াকৈ জিলাখনত হৈ যোৱা ভয়ংকৰ বানৰ পাছৰ পৰিস্থিতি দেখি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে । চৌধুৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দেশবাসীক বানপীড়িতসকলৰ কাষত থিয় হৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈও আহ্বান জনায় । 

তেওঁ কয়, "যিমান সংখ্যক লোকলৈ সহায় আগবঢ়াব পাৰো আমি চেষ্টা কৰিলোঁ । আমি চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই লোকসকলক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি, আগৰ অৱস্থালৈ কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি সেয়া প্ৰয়াস কৰিব লাগে । চৰকাৰে আগন্তুক দিনত কেনেদৰে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেয়া এই লোকসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে কৰিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :

বন্যাৰ্তক সহায় কৰিবলৈ ১৫ আগষ্টত অনশনত বহিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ

শিৱসাগৰ : শেহতীয়াকৈ বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰা উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তক দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, ইউটিউবাৰ, বলীউডৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলেও উজনি অসমলৈ আহি বানাক্ৰান্তক সাহায্য বিতৰণ কৰিছে । 

তাৰ মাজতে ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অহা এটা দলো শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈছে । ৰাজস্থানৰ পৰা অহা ছাত্ৰৰ দলটোৱে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানাক্ৰান্তৰ মাজত খাদ্য আৰু ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । 

ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি নিৰ্মল চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত অহা দলটোৱে বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সাহায্য সামগ্ৰীবোৰ বিতৰণ কৰে ।

নিৰ্মল চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শেহতীয়াকৈ জিলাখনত হৈ যোৱা ভয়ংকৰ বানৰ পাছৰ পৰিস্থিতি দেখি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে । চৌধুৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দেশবাসীক বানপীড়িতসকলৰ কাষত থিয় হৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈও আহ্বান জনায় । 

তেওঁ কয়, "যিমান সংখ্যক লোকলৈ সহায় আগবঢ়াব পাৰো আমি চেষ্টা কৰিলোঁ । আমি চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই লোকসকলক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি, আগৰ অৱস্থালৈ কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি সেয়া প্ৰয়াস কৰিব লাগে । চৰকাৰে আগন্তুক দিনত কেনেদৰে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেয়া এই লোকসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে কৰিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :

বন্যাৰ্তক সহায় কৰিবলৈ ১৫ আগষ্টত অনশনত বহিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ

For All Latest Updates

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
শিৱসাগৰ
ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়
নিৰ্মল চৌধুৰী
ASSAM FLOODS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Final rehearsal for Independence day parade at Raja Prabhat Chandra Baruah playground in Dhuburi

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: ধুবুৰীত পেৰেডৰ অনুশীলন তুংগত

August 13, 2026 at 4:32 PM IST
Organizes a Bike Rally in line with the Har Ghar Tiranga campaign in Nagaon

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী

August 13, 2026 at 3:04 PM IST
Triranga Yatra at Barama

বৰমাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিজেপিৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা

August 13, 2026 at 2:46 PM IST
Assam Floods 2026

বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ গুৰুত্ব নুবুজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : উৎপল শৰ্মা

August 11, 2026 at 9:32 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.