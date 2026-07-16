ETV Bharat / Videos

বৰষুণৰ আশাত শিশুৱে পাতিলে ‘কল-পচলাৰ বিয়া’ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰষুণৰ আশাত শিশুৱে পাতিলে ‘কল-পচলাৰ বিয়া’ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: "কল-পচলাৰ বিয়া, ভেকুলী আমাৰ দৰা,

আমি আশা কৰিছো বৰষুণ এজাক দিয়া…"

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, ঠিক সেই সময়তে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আৰু এক কৰুণ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিগাঁও জিলাত । বিগত সময়ছোৱাত বানৰ কবলত পৰা জিলাখনত এইবেলি এক তীব্ৰ খৰাং পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে ।  

আকাশত মেঘৰ গাজনি আছে যদিও পিয়াসী ধৰিত্ৰীক ভিজাব পৰাকৈ নাই এটোপালো বৰষুণ । তীব্ৰ খৰাঙৰ গ্ৰাসত পৰি এতিয়া মৰিগাঁৱৰ চহা কৃষকৰ হাড়ভঙা শ্ৰমেৰে জীপাল হোৱা পথাৰে পথাৰে দেখা দিছে চিৰাল ফাঁট । পৰিস্থিতি এনে এক ভয়াৱহ পৰ্যায় পাইছেহি যে কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেই নহয়, আনকি জিলাখনৰ কণ কণ শিশুসকলেও এতিয়া এই সংকটৰ গভীৰতা মৰ্মে মৰ্মে বুজি উঠিছে ।

প্ৰকৃতিৰ এই অনিয়মীয়া আচৰণ আৰু ভয়াৱহ খৰাং পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া পৰম্পৰাগত লোকবিশ্বাসৰ আশ্ৰয় লৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মিলনপুৰৰ এজাক কণ কণ শিশুৱে । নেৰানেপেৰা খৰাঙৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি আৰু ধৰিত্ৰী আইক শস্য-শ্যামলা কৰাৰ মানসেৰে এই শিশুসকলে আয়োজন কৰিলে এক ব্যতিক্ৰমী তথা আৱেগিক অনুষ্ঠানৰ । বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে গাঁৱৰ শিশুসকলে একত্ৰিত হৈ আয়োজন কৰিলে পৰম্পৰাগত 'কল-পচলাৰ বিয়া' ।

হাতে হাতে কলপচলা লৈ, থলুৱা বিয়ানাম গাই মিলনপুৰৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তুলিলে এই কণ কণ শিশুসকলে । সমাজৰ প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি, তীব্ৰ খৰাঙৰ সময়ত ভেকুলী বা কল-পচলাৰ বিয়া পাতিলে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় আৰু ধৰালৈ বৰষুণ নামি আহে । সেই বিশ্বাস বুকুত বান্ধিয়েই নিষ্পাপ শিশুসকলে ভগৱানৰ ওচৰত কাতৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, যাতে এজাক জুৰণি পৰা বৰষুণে মৰিগাঁৱৰ শুকাই যোৱা পথাৰসমূহ পুনৰ জীপাল কৰি তোলে আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰাই আনে ।

লগতে পঢ়ক: বানৰ অভিশাপ ! জোনাইত এতিয়া চৌদিশে ধ্বংসৰ কৰুণ ছবি

প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে মৰিগাঁঁৱক: এজাক বৰষুণৰ আশাত চাতক চৰাইৰ দৰে বাট চাইছে জনতাই

মৰিগাঁও: "কল-পচলাৰ বিয়া, ভেকুলী আমাৰ দৰা,

আমি আশা কৰিছো বৰষুণ এজাক দিয়া…"

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, ঠিক সেই সময়তে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আৰু এক কৰুণ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিগাঁও জিলাত । বিগত সময়ছোৱাত বানৰ কবলত পৰা জিলাখনত এইবেলি এক তীব্ৰ খৰাং পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে ।  

আকাশত মেঘৰ গাজনি আছে যদিও পিয়াসী ধৰিত্ৰীক ভিজাব পৰাকৈ নাই এটোপালো বৰষুণ । তীব্ৰ খৰাঙৰ গ্ৰাসত পৰি এতিয়া মৰিগাঁৱৰ চহা কৃষকৰ হাড়ভঙা শ্ৰমেৰে জীপাল হোৱা পথাৰে পথাৰে দেখা দিছে চিৰাল ফাঁট । পৰিস্থিতি এনে এক ভয়াৱহ পৰ্যায় পাইছেহি যে কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেই নহয়, আনকি জিলাখনৰ কণ কণ শিশুসকলেও এতিয়া এই সংকটৰ গভীৰতা মৰ্মে মৰ্মে বুজি উঠিছে ।

প্ৰকৃতিৰ এই অনিয়মীয়া আচৰণ আৰু ভয়াৱহ খৰাং পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া পৰম্পৰাগত লোকবিশ্বাসৰ আশ্ৰয় লৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মিলনপুৰৰ এজাক কণ কণ শিশুৱে । নেৰানেপেৰা খৰাঙৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি আৰু ধৰিত্ৰী আইক শস্য-শ্যামলা কৰাৰ মানসেৰে এই শিশুসকলে আয়োজন কৰিলে এক ব্যতিক্ৰমী তথা আৱেগিক অনুষ্ঠানৰ । বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে গাঁৱৰ শিশুসকলে একত্ৰিত হৈ আয়োজন কৰিলে পৰম্পৰাগত 'কল-পচলাৰ বিয়া' ।

হাতে হাতে কলপচলা লৈ, থলুৱা বিয়ানাম গাই মিলনপুৰৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তুলিলে এই কণ কণ শিশুসকলে । সমাজৰ প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি, তীব্ৰ খৰাঙৰ সময়ত ভেকুলী বা কল-পচলাৰ বিয়া পাতিলে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় আৰু ধৰালৈ বৰষুণ নামি আহে । সেই বিশ্বাস বুকুত বান্ধিয়েই নিষ্পাপ শিশুসকলে ভগৱানৰ ওচৰত কাতৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, যাতে এজাক জুৰণি পৰা বৰষুণে মৰিগাঁৱৰ শুকাই যোৱা পথাৰসমূহ পুনৰ জীপাল কৰি তোলে আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰাই আনে ।

লগতে পঢ়ক: বানৰ অভিশাপ ! জোনাইত এতিয়া চৌদিশে ধ্বংসৰ কৰুণ ছবি

প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে মৰিগাঁঁৱক: এজাক বৰষুণৰ আশাত চাতক চৰাইৰ দৰে বাট চাইছে জনতাই

For All Latest Updates

TAGGED:

কলপচলাৰ বিয়া
খৰাং পৰিস্থিতি
মৰিগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
TRADITIONAL WEDDING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

100 Sand Rath at Puri Beach on Jagannath Ratha Jatra

সাগৰৰ পাৰত বালিৰে ১০০ খন ৰথ নিৰ্মাণ কৰিলে বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে

July 16, 2026 at 2:13 PM IST
ROAD ACCIDENT

জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন

July 16, 2026 at 11:58 AM IST
LEOPARD RECOVERED

মৰাণৰ চেপন শ'লগুৰিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীৰ মৃত্যু

July 16, 2026 at 11:46 AM IST
JONAI NEWS

তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী

July 15, 2026 at 8:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.