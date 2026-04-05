বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ গোলাঘাটত ৰাহুল গান্ধীৰ জনসভা LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 5, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 1:58 PM IST
লোকসভা বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি গোলাঘাটত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আয়োজিত এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়া, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰা, খুমটাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰ'জলীনা তিৰ্কী, সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া, বোকাখাত সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰি প্ৰসাদ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় ৷ উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও উপস্থিত থাকে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি দুপৰীয়া বিশ্বনাথত এখন জনসভা সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷
