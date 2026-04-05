বিশ্বনাথত জনসভা সম্বোধন ৰাহুল গান্ধীৰ LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 5, 2026 at 11:44 AM IST
Updated : April 5, 2026 at 12:25 PM IST
বিশ্বনাথত বিশাল জনসভা সম্বোধন কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৷ ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আজি পুৱা ৰাহুল গান্ধী জিলাখনত উপস্থিত হয় ৷ ঐতিহাসিক গুপ্ত কাশী বিশ্বনাথলৈ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছে ৷ তেওঁ বিশ্বনাথত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী মাজত এক আনন্দ পৰিৱেশ দেখা গৈছে । জনসভাত তেওঁৰ লগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈওয়েও অংশগ্ৰহণ কৰি জনতাক সম্বোধন কৰে ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ২ এপ্ৰিলত বোকাজানৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰতন ইংতি, হাওৰাঘাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ তেৰণ, আমৰী বিক্ৰম হাঞ্চে আৰু ডিফুৰ APHLCৰ প্ৰাৰ্থী জন ইংতি কাঠাৰৰ, যোৰহাটত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তথা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় ৷
