তিতাবৰত জনসভা সম্বোধন ৰাহুল গান্ধীৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 2:18 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 3:00 PM IST

যোৰহাট তিতাবৰৰ কাচজান বাগিচা ময়দানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৷ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তথা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি জনতাক সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে আজি পুৱা দিল্লীৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ হেলিকপ্টাৰযোগে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত উপস্থিত হৈ চাৰিহাজান (হাঞ্জাংলাংচো) ক্ৰীড়া প্ৰকল্প খেলপথাৰত এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইফালে বুধবাৰে অসমলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা । প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নাজিৰা, টিংখা আৰু খোৱাঙত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বৃহৎ জনসভাক সম্বোধন কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লয় ৷

TAGGED:

ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
যোৰহাটত ৰাহুল গান্ধী
কাচজান বাগিচা ময়দান
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Assamese Team

