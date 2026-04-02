বোকাজানত বিশাল জনসভা সম্বোধন ৰাহুল গান্ধীৰ LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 2, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 12:19 PM IST
বোকাজানত বিশাল জনসভা সম্বোধন কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৷ বোকাজানৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰতন ইংতি, হাওৰাঘাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ তেৰণ, আমৰী বিক্ৰম হাঞ্চে আৰু ডিফুৰ APHLCৰ প্ৰাৰ্থী জন ইংতি কাঠাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷ আজি পুৱা দিল্লীৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে । তাৰ পৰা তেওঁ হেলিকপ্টাৰযোগে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত উপস্থিত হৈ চাৰিহাজান (হাঞ্জাংলাংচো) ক্ৰীড়া প্ৰকল্প খেলপথাৰত এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইফালে বুধবাৰে অসমলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা । প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নাজিৰা, টিংখা আৰু খোৱাঙত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বৃহৎ জনসভাক সম্বোধন কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লয় ৷
