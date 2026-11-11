উজনি অসমত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ১০০% সফলতাৰ দাবী পূৰবী ৰয়ৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 11, 2026 at 11:12 PM IST
যোৰহাট: বিজেপি ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা আৰু আগন্তুক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে পূৰবী ৰয়ে উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । যোৰহাট জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সাংগঠনিক সভাত অংশ লৈ তেওঁ মহিলা কাৰ্য-কৰ্তাসকলক দলৰ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
উজনিৰ দুটাকৈ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ১০০ শতাংশ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় । ইফালে, টিকটৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে জনবিৰোধী কামৰ বাবে কংগ্ৰেছ আজি ৰাইজৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গৈছে ।
যোৰহাট: বিজেপি ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা আৰু আগন্তুক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে পূৰবী ৰয়ে উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । যোৰহাট জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সাংগঠনিক সভাত অংশ লৈ তেওঁ মহিলা কাৰ্য-কৰ্তাসকলক দলৰ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
উজনিৰ দুটাকৈ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ১০০ শতাংশ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় । ইফালে, টিকটৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে জনবিৰোধী কামৰ বাবে কংগ্ৰেছ আজি ৰাইজৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গৈছে ।