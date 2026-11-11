ETV Bharat / Videos

উজনি অসমত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ১০০% সফলতাৰ দাবী পূৰবী ৰয়ৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উজনি অসমত বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 11:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: বিজেপি ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা আৰু আগন্তুক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে পূৰবী ৰয়ে উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । যোৰহাট জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সাংগঠনিক সভাত অংশ লৈ তেওঁ মহিলা কাৰ্য-কৰ্তাসকলক দলৰ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

উজনিৰ দুটাকৈ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ১০০ শতাংশ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় । ইফালে, টিকটৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে জনবিৰোধী কামৰ বাবে কংগ্ৰেছ আজি ৰাইজৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ দেওবাৰে নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা

কয়লা ছিণ্ডিকেটৰ তদন্ত আৰু শীঘ্ৰে আইনী ব্যৱস্থাৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সামাজিক মাধ্যমত অখিল গগৈৰ স্মাৰক-পত্ৰ

যোৰহাট: বিজেপি ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা আৰু আগন্তুক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে পূৰবী ৰয়ে উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । যোৰহাট জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সাংগঠনিক সভাত অংশ লৈ তেওঁ মহিলা কাৰ্য-কৰ্তাসকলক দলৰ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

উজনিৰ দুটাকৈ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ১০০ শতাংশ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় । ইফালে, টিকটৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে জনবিৰোধী কামৰ বাবে কংগ্ৰেছ আজি ৰাইজৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ দেওবাৰে নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা

কয়লা ছিণ্ডিকেটৰ তদন্ত আৰু শীঘ্ৰে আইনী ব্যৱস্থাৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সামাজিক মাধ্যমত অখিল গগৈৰ স্মাৰক-পত্ৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন
মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ
মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পূৰবী ৰয়
PURABI ROY TOURS UPPER ASSAM
AUTONOMOUS COUNCIL POLLS

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Baksa Children's Science Congress

বৰমাত বাক্সা জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ

November 7, 2026 at 8:16 PM IST
BJP rally in Sivasagar

শিৱসাগৰত বিজেপিৰ গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও পদযাত্ৰা

November 6, 2026 at 6:50 PM IST
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত

November 5, 2026 at 10:51 AM IST
Shivsagar bandh was called off in November 6 says ATASU

৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক

November 4, 2026 at 4:59 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.