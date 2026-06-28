ETV Bharat / Videos

সন্দেহযুক্ত লোকক এমাহৰ ভিতৰত বৰভাগ এৰাৰ সকীয়নি ৰাইজৰ - SUSPECTED MIYA MUSLIM IN NALBARI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সন্দেহযুক্ত লোকক এমাহৰ ভিতৰত বৰভাগ এৰাৰ সকীয়নি ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰভাগৰ বৰগাছাত খিলঞ্জীয়া যুৱতীক বিয়া পাতি সন্দেহযুক্ত মিঞাই ঘৰ সজাক কেন্দ্ৰকৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । স্থানীয় ৰাইজে এই পৰিয়ালটোক ঘৰ ভাঙি আঁতৰি যাবলৈ বান্ধি দিলে এমাহ সময় । অন্যথা প্ৰশাসনৰ সহযোগত তথা প্ৰয়োজনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ উচ্ছেদৰ বাবে দাবী জনাব গাঁৱৰ লোকে ।  

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, মৰিগাঁৱৰ পৰা আহি এটা পৰিয়ালে নলবাৰীত স্থায়ীভাৱে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । বৰভাগৰ বৰগাছা গাঁৱত স্থায়ী বসতি স্থাপন কৰিব বিচৰা সন্দেহযুক্ত লোকক এমাহৰ ভিতৰত এই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে বান্ধি দিছে সময়সীমা ।  

দেওবাৰে ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিলে সন্দেহযুক্ত পৰিয়ালটোক । ক'ত ঘৰ, কিয় আহিছে, মৰিগাঁৱৰ পৰা নলবাৰীলৈ কিয় আহিছে বুলি ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । উল্লেখ্য় যে একাংশ সন্দেহজনক লোকে বৰভাগত খিলঞ্জীয়া যুৱতীক বিয়া কৰাই বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱাত হতবাক হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল ।

লগতে পঢ়ক:সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী

সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰক : নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়ালৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ

নলবাৰী: নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰভাগৰ বৰগাছাত খিলঞ্জীয়া যুৱতীক বিয়া পাতি সন্দেহযুক্ত মিঞাই ঘৰ সজাক কেন্দ্ৰকৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । স্থানীয় ৰাইজে এই পৰিয়ালটোক ঘৰ ভাঙি আঁতৰি যাবলৈ বান্ধি দিলে এমাহ সময় । অন্যথা প্ৰশাসনৰ সহযোগত তথা প্ৰয়োজনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ উচ্ছেদৰ বাবে দাবী জনাব গাঁৱৰ লোকে ।  

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, মৰিগাঁৱৰ পৰা আহি এটা পৰিয়ালে নলবাৰীত স্থায়ীভাৱে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । বৰভাগৰ বৰগাছা গাঁৱত স্থায়ী বসতি স্থাপন কৰিব বিচৰা সন্দেহযুক্ত লোকক এমাহৰ ভিতৰত এই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে বান্ধি দিছে সময়সীমা ।  

দেওবাৰে ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিলে সন্দেহযুক্ত পৰিয়ালটোক । ক'ত ঘৰ, কিয় আহিছে, মৰিগাঁৱৰ পৰা নলবাৰীলৈ কিয় আহিছে বুলি ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । উল্লেখ্য় যে একাংশ সন্দেহজনক লোকে বৰভাগত খিলঞ্জীয়া যুৱতীক বিয়া কৰাই বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱাত হতবাক হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল ।

লগতে পঢ়ক:সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী

সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰক : নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়ালৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি
সন্দেহযুক্ত মিঞা
SUSPECTED MIYA MUSLIM IN NALBARI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Minister Jayanta Malla Baruah

ৰাইজক কৰ-কাতলৰ বোজা নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ: জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা

June 28, 2026 at 6:37 PM IST
MINISTER PIJUSH HAZARIKA

প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই

June 28, 2026 at 6:34 PM IST
Minister Ashok Singhal's aim is to strengthen Dhubri's law and order system

ধুবুৰীৰ আইন-শৃংখলা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ

June 28, 2026 at 2:21 PM IST
New Flyover in Tinsukia

তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নত এখোজ; এ টি ৰোড-শ্ৰীপুৰীয়া সংযোগী উৰণ সেতু মুকলি

June 28, 2026 at 11:55 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.