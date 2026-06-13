ETV Bharat / Videos

৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি - DILAPIDATED PUBLIC TOILET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত ৰাজহুৱা শৌচালয় নিৰ্মাণৰ নামত চলিছে ভেকোঁভাওনা ৷ অভয়াপুৰী পৌৰসভাৰ ৰাজহুৱা শৌচালয় নিৰ্মাণৰ নামত ধন অপচয় দেখি সচেতন ৰাইজৰ চকু কঁপালত উঠিছে। 

অভয়াপুৰী পৌৰসভাৰ অধীনত কেইবাটাও স্থানত নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাজহুৱা শৌচালয় ৷ অভয়াপুৰী পৌৰসভাই লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি এই শৌচালয়বোৰ নিৰ্মাণ কৰিলে যদিও ৰাইজৰ বাবে আজিও মুকলি নহ'ল। ৫-৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা শৌচালয়সমূহত নাই কোনো বেনাৰ বা ফলক।  

কিমান টকাৰে এই  'বায় টয়লেট' নিৰ্মাণ হৈছিল তাৰ হিচাপ নাই। এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি তলা ওলোমাই ৰখাৰ ফলত চৌদিশে জংঘলে এতিয়া আগুৰি ধৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি এইদৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে কেইবাটও ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ । নিৰ্মাণ কৰাৰ দিনৰে পৰাই এইদৰে পৰিত্য়ক্ত অৱস্থাত আছে । এইদৰে থাকিলে ৰাইজে এইবোৰ কেনেকৈ ব্য়ৱহাৰ কৰিব পাৰিব ?"

লগতে পঢ়ক:বৰষুণ দিলেই পাঠদান বন্ধ হোৱা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়

চৰকাৰী ধনৰ অপচয়: পৰ্যটক নিবাসত এতিয়া চলে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ

বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত ৰাজহুৱা শৌচালয় নিৰ্মাণৰ নামত চলিছে ভেকোঁভাওনা ৷ অভয়াপুৰী পৌৰসভাৰ ৰাজহুৱা শৌচালয় নিৰ্মাণৰ নামত ধন অপচয় দেখি সচেতন ৰাইজৰ চকু কঁপালত উঠিছে। 

অভয়াপুৰী পৌৰসভাৰ অধীনত কেইবাটাও স্থানত নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাজহুৱা শৌচালয় ৷ অভয়াপুৰী পৌৰসভাই লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি এই শৌচালয়বোৰ নিৰ্মাণ কৰিলে যদিও ৰাইজৰ বাবে আজিও মুকলি নহ'ল। ৫-৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা শৌচালয়সমূহত নাই কোনো বেনাৰ বা ফলক।  

কিমান টকাৰে এই  'বায় টয়লেট' নিৰ্মাণ হৈছিল তাৰ হিচাপ নাই। এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি তলা ওলোমাই ৰখাৰ ফলত চৌদিশে জংঘলে এতিয়া আগুৰি ধৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি এইদৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে কেইবাটও ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ । নিৰ্মাণ কৰাৰ দিনৰে পৰাই এইদৰে পৰিত্য়ক্ত অৱস্থাত আছে । এইদৰে থাকিলে ৰাইজে এইবোৰ কেনেকৈ ব্য়ৱহাৰ কৰিব পাৰিব ?"

লগতে পঢ়ক:বৰষুণ দিলেই পাঠদান বন্ধ হোৱা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়

চৰকাৰী ধনৰ অপচয়: পৰ্যটক নিবাসত এতিয়া চলে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ

For All Latest Updates

TAGGED:

বঙাইগাঁও
ৰাজহুৱা শৌচালয়
অভয়াপুৰী পৌৰসভা
ইটিভি ভাৰত অসম
DILAPIDATED PUBLIC TOILET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JONAI FOREST DEPARTMENT

জোনাইৰ বনবিভাগৰ সফলতা, উদ্ধাৰ দুডাল বিষাক্ত সাপ

June 13, 2026 at 6:03 PM IST
Majuli News

মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়াম' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা

June 13, 2026 at 5:12 PM IST
Wild elephant infestation

ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস: নোৱাগাঁৱত বাসগৃহ ক্ষতিসাধন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

June 13, 2026 at 2:28 PM IST
railway department employee is missing in Khowang Dibrugarh

লম্বিত ক'লৈ গ'ল ? ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সন্ধানহীন

June 13, 2026 at 11:24 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.