ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন নকৰে মৰিয়নী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 1:58 PM IST

টীয়ক: কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ পাছতে শনিবাৰে মৰিয়নী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে কলিয়াপানী ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । মিত্ৰতাৰ বাবেই কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক মৰিয়নীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিয়াক লৈ এই বিক্ষোভৰ উদ্গীৰণ হৈছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।

মৰিয়নী কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়,"আমি কোনো কাৰণতে এই মিত্ৰতা নমানো । মৰিয়নীত আমাৰ দলৰ স্থিতি বহু সবল । পাঁচজনকৈ যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে সাংগঠনিক ভেটি নথকা স্বত্বেও ৰাইজৰ দলক মৰিয়নী এৰি দিয়োটো আমি মানি ল'ব পৰা নাই । সেয়ে আমি এইক্ষেত্ৰত উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিতৰত মৰিয়নীত কংগ্ৰেছৰ যিকোনো এজন প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী জনাইছোঁ । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈও আমি প্ৰস্তত হৈ আছোঁ । যদি আমাৰ দাবী উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই মানি নলয় আমি কোনো কাৰণতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে দল ত্যাগ কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: হঠাতেই সলনি তিতাবৰৰ দৃশ্য়পট : কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত প্ৰাণ কুৰ্মীৰে নতুন সমীকৰণ গৌৰৱ গগৈৰ

টিকট বঞ্চিত প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহত অশোক সিংহল : বিজেপি ত্য়াগ নকৰে বিধায়কে

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Maneswar Brahma will be the BPF candidate in the Baksa Assembly constituency

বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম

March 20, 2026 at 8:50 PM IST
Assam Assembly Elections 2026

প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি পীযুষ হাজৰীকা আৰু ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মনোনয়ন দাখিল

March 20, 2026 at 8:34 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ৪২ নং বাক্সা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ

March 20, 2026 at 8:01 PM IST
BJP candidate of Raha ASSEMBLY constituency Shashikanta Das filed his nomination

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰহা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ

March 20, 2026 at 6:34 PM IST

