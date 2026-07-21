সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদ - শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 21, 2026 at 3:16 PM IST
টীয়ক : দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই সোমবাৰে টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে আৰৱাইএ আৰু এআইপিডব্লিউয়ে ৷ মেলেং চাৰিআলিত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।
প্ৰতিবাদকাৰী এগৰাকী নেতাই কয়,"সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ এটা খবৰ লোৱাটো প্ৰয়োজন বোধ নকৰা, শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ যোৱা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ কৰাৰ দাবী জনাইছো । লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ অনশনৰ দাবী মানি লোৱা, এনটিএ বাতিল কৰা, পেপাৰ ফাদিল বন্ধ কৰা, প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰা আদি দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানি নল'লে অসমতো এই প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত অধিক জংগী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ।"
লগত পঢ়ক : উত্তাল তিনিচুকীয়া; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ
টীয়ক : দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই সোমবাৰে টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে আৰৱাইএ আৰু এআইপিডব্লিউয়ে ৷ মেলেং চাৰিআলিত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।
প্ৰতিবাদকাৰী এগৰাকী নেতাই কয়,"সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ এটা খবৰ লোৱাটো প্ৰয়োজন বোধ নকৰা, শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ যোৱা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ কৰাৰ দাবী জনাইছো । লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ অনশনৰ দাবী মানি লোৱা, এনটিএ বাতিল কৰা, পেপাৰ ফাদিল বন্ধ কৰা, প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰা আদি দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানি নল'লে অসমতো এই প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত অধিক জংগী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ।"
লগত পঢ়ক : উত্তাল তিনিচুকীয়া; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ