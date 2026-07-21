ETV Bharat / Videos

সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদ - শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক : দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই সোমবাৰে টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে আৰৱাইএ আৰু এআইপিডব্লিউয়ে ৷ মেলেং চাৰিআলিত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । 

প্ৰতিবাদকাৰী এগৰাকী নেতাই কয়,"সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ এটা খবৰ লোৱাটো প্ৰয়োজন বোধ নকৰা, শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ যোৱা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ কৰাৰ দাবী জনাইছো । লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ অনশনৰ দাবী মানি লোৱা, এনটিএ বাতিল কৰা, পেপাৰ ফাদিল বন্ধ কৰা, প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰা আদি দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানি নল'লে অসমতো এই প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত অধিক জংগী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ।"

লগত পঢ়ক : উত্তাল তিনিচুকীয়া; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ

টীয়ক : দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই সোমবাৰে টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে আৰৱাইএ আৰু এআইপিডব্লিউয়ে ৷ মেলেং চাৰিআলিত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । 

প্ৰতিবাদকাৰী এগৰাকী নেতাই কয়,"সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ এটা খবৰ লোৱাটো প্ৰয়োজন বোধ নকৰা, শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ যোৱা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ কৰাৰ দাবী জনাইছো । লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ অনশনৰ দাবী মানি লোৱা, এনটিএ বাতিল কৰা, পেপাৰ ফাদিল বন্ধ কৰা, প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰা আদি দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানি নল'লে অসমতো এই প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত অধিক জংগী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ।"

লগত পঢ়ক : উত্তাল তিনিচুকীয়া; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ

For All Latest Updates

TAGGED:

দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ
সোণম ৱাংচুক
টীয়কত প্ৰতিবাদ
শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
PROTEST AT TEOK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MLA Narayan Deka react over polygamy and child marriage in Nalbari

বাল্য বিবাহ-বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে : নাৰায়ণ ডেকা

July 21, 2026 at 11:27 AM IST
Body recovered in Abhayapuri

ঘৰ পাবলৈ ৫০০ মিটাৰ দূৰত অভয়াপুৰীত উদ্ধাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ মৃতদেহ

July 21, 2026 at 8:18 AM IST
FLOOD AT TITABOR

তিতাবৰত ভয়াবহ বান, বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল দুই কিশোৰী

July 20, 2026 at 8:32 PM IST
FLOOD IN CHARAIDEO DISTRICT

চৰাইদেউ জিলাত ভয়াবহ বান, নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ

July 20, 2026 at 7:56 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.