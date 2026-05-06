ভূমিৰক্ষাৰ দাবীত বিটিচি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ - PARBATJHORA PROTEST

ভূমিৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 6, 2026 at 5:40 PM IST

ধুবুৰী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন ৷ তাৰ পিছতো বিটিচি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে একাংশ লোকে ৷ বিটিচি চৰকাৰ গ’ বেক, বিপিএফ গ’ বেক, হাগ্ৰামা মহিলাৰী গ’ বেক ধ্বনিৰে কঁপাইছে পৰ্বতঝোৰা ৷

ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমামূৰীয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে পৰ্বতঝোৰা সমষ্টি । এই পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিটো ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ গাতে লাগি আছে । বুধবাৰে ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া বড়ো জনগোষ্ঠীৰ একাংশ লোকে ভূমিৰক্ষাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰায় সাতখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই লোকসকলে যুগ যুগ ধৰি খেতি কৰা ভূমি বন বিভাগে বনানীকৰণ কৰাৰ বাবে জৰীপ কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকে জাঙুৰ খাই উঠে ৷

এইক্ষেত্ৰত বন বিভাগ আৰু স্থানীয় এমচিএলএ তথা বিটিচি পৰিষদীয় চৰকাৰৰ ইএম মুনমুন ব্রহ্মক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ সকলোৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰ আৰু বিপিএফ দলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ‘‘বন বিভাগ হায় হায়, বন বিভাগ গ’ বেক, এই মাটি আমাৰ মাটি, এই মাটি এৰি নিদিওঁ, তেজ দিম মাটি নিদিওঁ, বিটিচি চৰকাৰ হায় হায়, বিপিএফ হায় হায়, হাগ্ৰামা মহিলাৰী গ’ বেক’’ ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷

