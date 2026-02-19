ৰাইজৰ অভিযোগনামা মুকলি কৰি প্রিয়ংকা গান্ধীৰ সংবাদমেল... LIVE - PRIYANKA GANDHI IN GUWAHATI
Published : February 19, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : February 19, 2026 at 5:02 PM IST
অসমত এতিয়া নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে ৷ ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ অংশ স্বৰূপে আজি বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধী । কান্ধত গুৰু দায়িত্ব ২০২৬ৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰা ৷ লগতে আশা - থান-থিত লগাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খহনীয়া সৃষ্টি কৰি বিপৰ্যয়ত পেলোৱা অসম কংগ্ৰেছক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৷ কংগ্ৰেছ স্ক্রীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষ তথা ৱায়ানাড লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্রিয়ংকা গান্ধীয়ে অসমত উপস্থিত হৈয়েই পুৱাৰ ভাগত মা কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লয় ৷ তাৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি দিনৰ ১১:৩০ বজাত মাৰাথন বৈঠকত মিলিত হয় ৷ প্রিয়ংকা গান্ধী আৰু স্ক্রীনিং কমিটীৰ আন সদস্যসকলে ব্লক কংগ্ৰছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দলটোৰ বিধায়কৰ সৈতে এজনকৈ বৈঠকত মিলিত হোবাৰ লগতে দলটোৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠন আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব । নিশা ১২ বজা পর্যন্ত স্ক্রীনিং বিষয়ক কাম-কাজত ব্যস্ত হৈ পৰিব । তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ দিশপুৰস্থিত মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এক অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতা আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে কংগ্ৰেছে প্ৰস্তুত কৰা এখন “চাৰ্জশ্বীট’’ মুকলি কৰে ৷ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা পোনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ ।
