ETV Bharat / Videos

দিল্লী আইআইটিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE - প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PM Narendra Modi)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 11:39 AM IST

|

Updated : August 8, 2026 at 12:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ ৷ নতুন দিল্লীস্থিত ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ (আইআইটি) ৫৭ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে  অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বৰ্ণ পদক, সঞ্চালকৰ স্বৰ্ণ পদক,  শংকৰ দয়াল শৰ্মা স্বৰ্ণ পদক আৰু পাৰফেক্ট টেন স্বৰ্ণ পদককে ধৰি  একাধিক সন্মানীয় সন্মান প্ৰদান কৰে । তেওঁ ইয়াৰ লগতে আই আই টি দিল্লীৰ ছোনিপট কেম্পাছত স্থাপন কৰা এ আই চালিত হাই-পাৰফৰমেন্স ছুপাৰ কম্পিউটিং সুবিধা ‘পৰম প্ৰজ্ঞাও’ উদ্বোধন কৰে । 

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শেহতীয়াকৈ ৰীলৰ মাধ্যমত যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এনে প্ৰেক্ষাপটত দিল্লীৰ আইআইটিৰ এই সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ 

নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ ৷ নতুন দিল্লীস্থিত ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ (আইআইটি) ৫৭ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে  অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বৰ্ণ পদক, সঞ্চালকৰ স্বৰ্ণ পদক,  শংকৰ দয়াল শৰ্মা স্বৰ্ণ পদক আৰু পাৰফেক্ট টেন স্বৰ্ণ পদককে ধৰি  একাধিক সন্মানীয় সন্মান প্ৰদান কৰে । তেওঁ ইয়াৰ লগতে আই আই টি দিল্লীৰ ছোনিপট কেম্পাছত স্থাপন কৰা এ আই চালিত হাই-পাৰফৰমেন্স ছুপাৰ কম্পিউটিং সুবিধা ‘পৰম প্ৰজ্ঞাও’ উদ্বোধন কৰে । 

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শেহতীয়াকৈ ৰীলৰ মাধ্যমত যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এনে প্ৰেক্ষাপটত দিল্লীৰ আইআইটিৰ এই সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ 

Last Updated : August 8, 2026 at 12:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

57TH CONVOCATION CEREMONY
MODI IIT
ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
PM NARENDRA MODI

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

President Droupadi Murmu Graces the 12th National Handloom Day celebrations at RBCC, New Delhi

দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস: ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু

August 7, 2026 at 11:27 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ LIVE...

July 29, 2026 at 9:42 AM IST
ASSAM ASSEMBLY 2026

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ত্ৰয়োদশ দিন LIVE...

July 28, 2026 at 9:39 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বাদশ দিন LIVE

July 27, 2026 at 9:45 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.