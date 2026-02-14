ইতিহাস সৃষ্টি কৰি আকাশৰ পৰা অসমৰ ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অৱতৰণ - PRIME MINISTER MODI IN ASSAM
Published : February 14, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : February 14, 2026 at 11:08 AM IST
কেবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈ পুনৰ অসম পালেহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি (শনিবাৰ) অসমত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । শনিবাৰে পুৱাই নতুন দিল্লীৰ পৰা চাবুৱা অভিমুখে ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে পুৱাই চাবুৱা এয়াৰ ফিল্ডত উপস্থিত হয় । তাৰ পাচত তেওঁ চাবুৱাৰ পৰা মৰাণলৈ আহে । মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ কৰা ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডৰ সমীপৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে আধা ঘণ্টা সময়ৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰিব । শুকুৰবাৰে এই কথা উল্লেখ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডৰ পৰাই বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ আহিব ৷ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে প্ৰথমে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব । দিনৰ ১ বজাৰ পৰা ১.১৫ বজালৈ প্ৰধানমন্ত্রী সেতুখনত থাকি সেতুখন নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব । তাৰ পাচত গুৱাহাটীত কেবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশলৈ বিয়লি পুনৰ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷
