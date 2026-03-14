পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ সন্দৰ্ভত আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল LIVE - ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ সংঘাত

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ সন্দৰ্ভত আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল (PIB)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 4:10 PM IST

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ সন্দৰ্ভত আজি পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় (এম ই এ), বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয় আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত কৰে । মধ্যপ্ৰাচ্যৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে ইৰাণে ভাৰতীয় পতাকাযুক্ত জাহাজক হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে নিৰাপদ পথ প্ৰদান কৰাৰ পাছত শনিবাৰে ভাৰতৰ তেল আৰু গেছ পৰিবাহী জাহাজ 'শিৱালিক' আৰু 'নন্দা দেৱী' সুৰক্ষিতভাবে হৰমুজ প্ৰণালী পাৰ হৈছে ৷ ইফালে সংঘাতৰ মাজতে যোৱা ৪ মাৰ্চত কোচিত উপস্থিত হোৱা ইৰাণৰ এখন যুদ্ধজাহাজৰ নন-এছেনচিয়েল ক্ৰু সদস্যই শুকুৰবাৰে নিশা চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে ভাৰতৰ পৰা উৰা মাৰে বুলি শনিবাৰে সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (উপসাগৰীয়) অসীম মহাজনে আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ ব্রিফিং সম্বোধন কৰি ওমানত ড্ৰ’ন আক্ৰমণত দুজন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু হোৱাটোৰ লগতে ১০ জন লোক আহত হোৱা কথা  নিশ্চিত কৰে ৷ 

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ
হৰমুজ প্ৰণালী
ইটিভি ভাৰত অসম
ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ সংঘাত

ETV Bharat Assamese Team

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

PM Narendra Modi

শিলচৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE

March 14, 2026 at 11:22 AM IST
PM Narendra Modi

গুৱাহাটীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রী মোদী LIVE

March 13, 2026 at 5:11 PM IST
HPV VACCINATION CAMPAIGN

আজমেৰৰ পৰা দেশজুৰি এইচপিভি ভেকচিনৰ শুভাৰম্ভণি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE

February 28, 2026 at 12:22 PM IST
MODI SPEECH ISRAEL

ইজৰাইল নেচেটক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ

February 25, 2026 at 9:45 PM IST

