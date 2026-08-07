ETV Bharat / Videos

দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস: ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু - 12TH NATIONAL HANDLOOM DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 11:27 AM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 12:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰতিবছৰে ৭ আগষ্টৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰততে ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উপলক্ষে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু উপস্থিত থাকে ৷ এই অনুষ্ঠানতে তেওঁ ভাৰতৰ চহকী হস্ততাঁত ঐতিহ্যক সন্মান জনোৱাৰ লগতে দেশৰ বয়ন সমাজৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে । উল্লেখ্য যে, হস্ততাঁত শিল্প ভাৰতৰ এক প্ৰাচীন শিল্পকলা । দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ ই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । সুন্দৰ বয়ন, বিভিন্ন ৰঙৰ সূতাৰ সমাহাৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা আটকধুনীয়া চানেকি, সুদীৰ্ঘ দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গুণ আদিৰ বাবে হস্ততাঁত বস্ত্ৰই অতীজৰে পৰা বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে । সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ লগতো এই তাঁতশিল্প নিবিড়ভাৱে সংপৃক্ত হৈ আছে । ভাৰতৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হস্ততাঁত শিল্পৰ ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য । তাঁতশিল্পই আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰ মূলতে হ'ল নিপুণ শিপিনীসকল । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবেই আজি ভাৰতে বিশ্ব বজাৰত হস্ততাঁত সামগ্ৰীৰ এখন একচেটিয়া বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰতিবছৰে ৭ আগষ্টৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰততে ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উপলক্ষে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু উপস্থিত থাকে ৷ এই অনুষ্ঠানতে তেওঁ ভাৰতৰ চহকী হস্ততাঁত ঐতিহ্যক সন্মান জনোৱাৰ লগতে দেশৰ বয়ন সমাজৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে । উল্লেখ্য যে, হস্ততাঁত শিল্প ভাৰতৰ এক প্ৰাচীন শিল্পকলা । দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ ই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । সুন্দৰ বয়ন, বিভিন্ন ৰঙৰ সূতাৰ সমাহাৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা আটকধুনীয়া চানেকি, সুদীৰ্ঘ দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গুণ আদিৰ বাবে হস্ততাঁত বস্ত্ৰই অতীজৰে পৰা বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে । সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ লগতো এই তাঁতশিল্প নিবিড়ভাৱে সংপৃক্ত হৈ আছে । ভাৰতৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হস্ততাঁত শিল্পৰ ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য । তাঁতশিল্পই আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰ মূলতে হ'ল নিপুণ শিপিনীসকল । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবেই আজি ভাৰতে বিশ্ব বজাৰত হস্ততাঁত সামগ্ৰীৰ এখন একচেটিয়া বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Last Updated : August 7, 2026 at 12:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস
ভাৰতৰ চহকী হস্ততাঁত ঐতিহ্য
হস্ততাঁত শিল্পৰ ভূমিকা
12TH NATIONAL HANDLOOM DAY
NATIONAL HANDLOOM DAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ LIVE...

July 29, 2026 at 9:42 AM IST
ASSAM ASSEMBLY 2026

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ত্ৰয়োদশ দিন LIVE...

July 28, 2026 at 9:39 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বাদশ দিন LIVE

July 27, 2026 at 9:45 AM IST
Assam cmHimanta Biswa Sarma

বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল: জনতা ভৱনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ

July 24, 2026 at 3:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.