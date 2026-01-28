ETV Bharat / Videos

সংসদৰ দুয়ো সদনক সম্বোধন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ LIVE - PARLIAMENT BUDGET SESSION

thumbnail
সংসদৰ দুয়ো সদনক সম্বোধন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ (@sansad_tv)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 28, 2026 at 10:55 AM IST

আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৷ বাজেট অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন সদনৰ যৌথ বৈঠকত ভাষণ দিয়ে ৷ এই অধিবেশনে কেৱল দেশৰ অৰ্থনৈতিক দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰাই নহয়, একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে সদনত বাজেট দাখিল কৰা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব । বিশ্বৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতে এই বাজেটত এনে বৃহৎ সংস্কাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব যিয়ে অৰ্থনৈতিক বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিব । অধিবেশনৰ প্ৰথম অংশত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ আৰু বাজেটৰ ওপৰত ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব, আনহাতে বিধানসভাৰ কাম মূলতঃ দ্বিতীয় খণ্ডত (৯ মাৰ্চৰ পিছত) চলোৱা হ’ব । ১ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰা হ’ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ৷ ২ এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ’ব বাজেট অধিৱেশন ৷

PARLIAMENT BUDGET SESSION
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PARLIAMENT BUDGET SESSION

ETV Bharat Assamese Team

