ETV Bharat / Videos

মইনাপৰীয়া নামঘৰত মাহজোৰাকৈ ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ - HOLY BHADA MAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মইনাপৰীয়া নামঘৰত মাহজোৰাকৈ ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 4:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: পবিত্ৰ শাওণ আৰু ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰৰ লগতে নামঘৰসমূহত মাহজোৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ । পূব যোৰহাটৰ অন্যতম ঐতিহাসিক পীঠ নৃসিংহ মহাপ্ৰভুখ্যাত মইনাপৰীয়া নামঘৰতো মঙলবাৰে সংক্ৰান্তিৰ দিনাৰে পৰাই অনুষ্ঠিত হৈছে নাম প্ৰসংগ ।

পুৱাৰে পৰা নামঘৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত-বৈষ্ণৱৰ সমাগম ঘটিছে । এই সন্দৰ্ভত নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জীৱন চন্দ্ৰ বৰকোচে কয়,"পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এই বছৰো মইনাপৰীয়া নামঘৰত আমি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ মাহজোৰা নাম প্ৰসঙ্গ ক্রমে পুৱা ৭ বজাত প্ৰাতঃ প্রসংগ, দিনৰ ১১ বজাত মধ্যাহ্ন প্ৰসংগ,নিশা ৮ বজাত সন্ধ্যা প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰিছো ।"

তেওঁ আৰু কয়, "অহা ১৭ ছেপ্টেম্বৰত পুৱা ৯ বজাৰ পৰা অহোৰাত্ৰ পালনাম আৰু ১৮ ছেপ্টেম্বৰত বৰ সবাহ আৰু নিশালৈ ‘নৃসিংহ যাত্ৰা’ ভাওনাৰে মাহজোৰা নামৰ সামৰণি পৰিব । আমি আমাৰ নামঘৰলৈ অহা প্ৰতিজন ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছো । গাড়ী ৰখা ঠাই,যাতায়ত আদিৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"

লগতে পঢ়ক:লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ

হুইল চেয়াৰত বহিয়েই ৰচনা কৰা শতাধিক কবিতা, গীত উটুৱাই নিলে বলিয়া বানে

পূৰ্ণশিল্পম্ত প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ মুখা, গুৰু আসন, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে

টীয়ক: পবিত্ৰ শাওণ আৰু ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰৰ লগতে নামঘৰসমূহত মাহজোৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ । পূব যোৰহাটৰ অন্যতম ঐতিহাসিক পীঠ নৃসিংহ মহাপ্ৰভুখ্যাত মইনাপৰীয়া নামঘৰতো মঙলবাৰে সংক্ৰান্তিৰ দিনাৰে পৰাই অনুষ্ঠিত হৈছে নাম প্ৰসংগ ।

পুৱাৰে পৰা নামঘৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত-বৈষ্ণৱৰ সমাগম ঘটিছে । এই সন্দৰ্ভত নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জীৱন চন্দ্ৰ বৰকোচে কয়,"পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এই বছৰো মইনাপৰীয়া নামঘৰত আমি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ মাহজোৰা নাম প্ৰসঙ্গ ক্রমে পুৱা ৭ বজাত প্ৰাতঃ প্রসংগ, দিনৰ ১১ বজাত মধ্যাহ্ন প্ৰসংগ,নিশা ৮ বজাত সন্ধ্যা প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰিছো ।"

তেওঁ আৰু কয়, "অহা ১৭ ছেপ্টেম্বৰত পুৱা ৯ বজাৰ পৰা অহোৰাত্ৰ পালনাম আৰু ১৮ ছেপ্টেম্বৰত বৰ সবাহ আৰু নিশালৈ ‘নৃসিংহ যাত্ৰা’ ভাওনাৰে মাহজোৰা নামৰ সামৰণি পৰিব । আমি আমাৰ নামঘৰলৈ অহা প্ৰতিজন ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছো । গাড়ী ৰখা ঠাই,যাতায়ত আদিৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"

লগতে পঢ়ক:লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ

হুইল চেয়াৰত বহিয়েই ৰচনা কৰা শতাধিক কবিতা, গীত উটুৱাই নিলে বলিয়া বানে

পূৰ্ণশিল্পম্ত প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ মুখা, গুৰু আসন, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

ভাদ মাহ
ইটিভি ভাৰত অসম
পালনাম
HOLY BHADA MAH
MOINAPORIA NAMGHAR

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam State BJP president Dilip Saikia

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে জিলা পৰ্যায়ৰ বৈঠক

August 18, 2026 at 3:47 PM IST
DIBRUGARH NEWS

টিংখাঙৰ বেতনি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ

August 15, 2026 at 5:22 PM IST
80th Independence Day

বিহালীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনত অথন্তৰ

August 15, 2026 at 4:20 PM IST
80th Independence Day

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু ভগৱান আছে: নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

August 15, 2026 at 3:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.