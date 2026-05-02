ভোটগণনালৈ সাজু বাক্সা জিলা প্ৰশাসন - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

ভোটগণনালৈ সাজু বাক্সা জিলা প্ৰশাসন

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 3:40 PM IST

বাক্সা : সোমবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিব ভোটগণনা ৷ যাতে সুকলমে ভোটগণনা সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ৷ বাক্সা জিলাতো প্ৰশাসনে ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে ৷ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ৷ শনিবাৰে ভোটগণনা সন্দৰ্ভত বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কিমনাই চাংচনে কয়, "বাক্সা জিলাৰ ভোটগণনা মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰতিটো গণনা কক্ষত ইভিএম গণনাৰ বাবে ১৪ খনকৈ টেবুল থাকিব ৷ জিলাখনৰ দুয়োটা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ ২৮ খন ইভিএম গণনা টেবুল থাকিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এজন গণনা পৰ্যবেক্ষক, এজন গণনা সহায়ক, পৰ্যবেক্ষক, গণনা প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ প্ৰতিখন টেবুলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাজনৈতিক দল-প্ৰাৰ্থীৰ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত গণনা এজেণ্টসকল ৷ ভোট গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত, নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ছটাকৈ ভিভিপেট বাচনি কৰা হ’ব । স্বচ্ছতা আৰু নিখুঁততা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত ভিভিপেটৰ স্লিপসমূহ গণনা কৰা হ’ব আৰু সংশ্লিষ্ট ইভিএম ফলাফলৰ সৈতে মিলোৱা হ’ব ।"

লগতে পঢ়ক:চৰকাৰ কাৰ ? ভোটগণনাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ হোটেলত কংগ্ৰেছ-মিত্ৰদলৰ বৈঠক

ETV Bharat Assamese Team

