ETV Bharat / Videos

বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ সাজু মাজুলীবাসী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ সাজু মাজুলীবাসী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতে দেওবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে বাপতিসাহোন কাতি বিহু পালন কৰিব । এই উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীয়ে আয়োজন চলাইছে । সত্ৰনগৰী মাজুলীত কাতি বিহুক শাৰদীয় মুখ্য উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কাতি বিহু, ৰাসোৎসৱ, আৰু পালনাম সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ মুখ্য ধৰ্মীয় উৎসৱ । এই কাতি বিহুক লৈ এতিয়া মাজুলীৰ চৌপাশে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

ইফালে ৩৭৩ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ আকাশত দেওবাৰে সন্ধিয়া আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলিত হ’ব । সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰাৰে তুলসীক উপাসনা কৰা হ’ব বন্তি প্ৰজ্বলনথলীত । আউনীআটী সত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সকলো সত্ৰীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ওজাপালি, সংকীৰ্তন, হিয়া নাম, দিহানাম, নৃত্য আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । তাৰ পাছতে বিশ্ব শান্তি আৰু মানৱ সমাজৰ মংগলাৰ্থে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ’ব । এই অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া সত্ৰখনত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে । সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকল এতিয়া আকাশবন্তী নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ২০০৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসৰ এক অতি কৰুণ আৰু ক’লা অধ্যায় : মুখ্যমন্ত্ৰী

গোটেই ৰাজ্যখনতো থিয় হৈছেই অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে:গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

মাজুলী: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতে দেওবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে বাপতিসাহোন কাতি বিহু পালন কৰিব । এই উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীয়ে আয়োজন চলাইছে । সত্ৰনগৰী মাজুলীত কাতি বিহুক শাৰদীয় মুখ্য উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কাতি বিহু, ৰাসোৎসৱ, আৰু পালনাম সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ মুখ্য ধৰ্মীয় উৎসৱ । এই কাতি বিহুক লৈ এতিয়া মাজুলীৰ চৌপাশে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

ইফালে ৩৭৩ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ আকাশত দেওবাৰে সন্ধিয়া আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলিত হ’ব । সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰাৰে তুলসীক উপাসনা কৰা হ’ব বন্তি প্ৰজ্বলনথলীত । আউনীআটী সত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সকলো সত্ৰীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ওজাপালি, সংকীৰ্তন, হিয়া নাম, দিহানাম, নৃত্য আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । তাৰ পাছতে বিশ্ব শান্তি আৰু মানৱ সমাজৰ মংগলাৰ্থে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ’ব । এই অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া সত্ৰখনত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে । সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকল এতিয়া আকাশবন্তী নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ২০০৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসৰ এক অতি কৰুণ আৰু ক’লা অধ্যায় : মুখ্যমন্ত্ৰী

গোটেই ৰাজ্যখনতো থিয় হৈছেই অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে:গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

For All Latest Updates

TAGGED:

কাতি বিহু ২০২৬
আকাশবন্তি
মাজুলীত কাতি বিহু পালন
ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ
KATI BIHU 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Celebration of the establishment day of Assam Gana Parishad in Golaghat

জন্মস্থানত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

October 14, 2026 at 10:29 PM IST
A STUDENT HAS MADE A BEAUTIFUL IDOL OF MAA DURGA FROM RICE IN DHUBRI

ধুবুৰীত ছাত্ৰই ধানেৰে সাজিলে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা

October 12, 2026 at 5:12 PM IST
NATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS 2026

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত সোণ-ৰূপ জয়ৰে জোনাই আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য

October 10, 2026 at 8:47 PM IST
Wild elephants menace

ম'ৰাচুৰকত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ; ভাঙিলে ঘৰ, খালে ভঁৰালৰ ধান

October 9, 2026 at 8:26 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.