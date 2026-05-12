মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মংগল কামনা কৰি পুৰণিগুদাম জামে মছজিদত প্ৰাৰ্থনা - HIMANTA BISWA SARMA

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মংগল কামনা কৰি পুৰণিগুদাম জামে মছজিদত প্ৰাৰ্থনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 2:10 PM IST

নগাঁও: একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিলে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আন চাৰিগাৰকী বিধায়কে মন্ত্ৰী হিচাপে মঙলবাৰে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ পুৰণিগুদামত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুস্বাস্থ্য় কামনা কৰি ইছলাম ধৰ্মীয় ৰাইজে আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালে ।

২০০ বছৰীয়া‌ ঐতিহাসিক পুৰণিগুদাম জামে মছজিদৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ মংগল কামনা কৰি ভক্তসমাজে সমূহীয়াকৈ আল্লাহৰ ওচৰত কৰিলে দোৱা, প্ৰাৰ্থনা । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সু-স্বাস্থ্য কামনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন হোৱা এনডিএ চৰকাৰখনে অসমৰ সকলো ধৰ্মৰ, জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰবাবেই আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰে পুৰণিগুদাম ন-আলি মূৰৰ আঞ্জুমান ইছলামীয়াৰ লোকসকলে ।

এই প্ৰসংগত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়,"মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ নেতৃত্বত পুৰণিগুদামত যিমান উন্নয়ন হৈছে সেয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা নাছিল । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনে-নিশাই ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি আছে । তেওঁৰ সু-স্বাস্থ্য়ৰ বাবে আজি আমি আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।"

