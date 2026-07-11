ETV Bharat / Videos

মৰণফান্দত পৰিণত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, প্ৰতিবাদৰ পাছতো জোনাইত গা-লৰা নাই বিভাগীয় বিষয়াৰ - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰণফান্দত পৰিণত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে এতিয়া জ্বলকলা খুওৱাইছে পথাচাৰীক ৷ কাৰণ চিলাপথাৰ চহৰৰ মাজেৰে যোৱা ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত য’তে ত’তে সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ ৷ ফলত দিনক দিনে বাঢ়িব ধৰিছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৷ উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলং সংযোগী ঘাইপথচোৱাত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে পুখুৰী সদৃশ গাতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইফালে এজাক বৰষুণ দিলেই পানীৰে উপচি পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱা ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱা মেৰামতিৰা দাবী উত্থাপন কৰি দল সংগঠনৰ নেতৃত্বই কয়,"পথচোৱাৰে যাতায়ত কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা ৷ অৰুণাচলৰ আলং সংযোগী পথচোৱা মেৰামতিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি আজিলৈকে আমি সুফল নাপালো ৷ এটা বিভাগে আন এটা বিভাগলৈ ঠেলি দিয়ে ৷ এই পথৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে অহা-যোৱা কৰে, তাৰ পাছতো পথচোৱা মেৰামতি কৰিব লাগে বুলি ভৱা নাই ৷"

লগতে পঢ়ক: চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য: যোৰহাটত পঞ্চম ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্বন ক’ৰ্ছৰ সফল সামৰণি

জোনাই : ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে এতিয়া জ্বলকলা খুওৱাইছে পথাচাৰীক ৷ কাৰণ চিলাপথাৰ চহৰৰ মাজেৰে যোৱা ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত য’তে ত’তে সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ ৷ ফলত দিনক দিনে বাঢ়িব ধৰিছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৷ উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলং সংযোগী ঘাইপথচোৱাত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে পুখুৰী সদৃশ গাতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইফালে এজাক বৰষুণ দিলেই পানীৰে উপচি পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱা ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱা মেৰামতিৰা দাবী উত্থাপন কৰি দল সংগঠনৰ নেতৃত্বই কয়,"পথচোৱাৰে যাতায়ত কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা ৷ অৰুণাচলৰ আলং সংযোগী পথচোৱা মেৰামতিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি আজিলৈকে আমি সুফল নাপালো ৷ এটা বিভাগে আন এটা বিভাগলৈ ঠেলি দিয়ে ৷ এই পথৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে অহা-যোৱা কৰে, তাৰ পাছতো পথচোৱা মেৰামতি কৰিব লাগে বুলি ভৱা নাই ৷"

লগতে পঢ়ক: চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য: যোৰহাটত পঞ্চম ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্বন ক’ৰ্ছৰ সফল সামৰণি

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
ধেমাজি
চিলাপথাৰ
ETV BHARAT ASSAM
JONAI POOR ROAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Samujjal kumar bhattacharya

অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ

July 11, 2026 at 8:36 PM IST
Sonowal Kachari Autonomous Council election 2026

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : তিতাবৰৰ দুটা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

July 11, 2026 at 8:33 PM IST
WILD BUFFALO

বনৰীয়া ম'হ খেদিবলৈ গৰজি উঠিল বনবিভাগৰ বন্দুক, বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত দুজন আহত

July 11, 2026 at 5:51 PM IST
CLOCK TOWER AND WALKING ZONE

মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ আৰু ৱাকিং জ’নৰ শুভাৰম্ভ

July 11, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.