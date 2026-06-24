ETV Bharat / Videos

পশু চিকিৎসালয় নে ভূত বাংলা, অৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ - MOIRABARI VETERINARY HOSPITAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৈৰাবাৰীত চৰকাৰী পশু চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা চৰম শোচনীয় (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 10:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লাহৰীঘাট: পশুৱে কথা ক'ব নোৱাৰে, পশুৰ ভোটাধিকাৰ নাই, সেইকাৰণে হয়তো মৈৰাবাৰী পশু চিকিৎসালয়ৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ । ​মৈৰাবাৰীত চৰকাৰী পশু চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা চৰম শোচনীয় । নামতহে আছে চিকিৎসালয়, কামত যেন ভূতবাংলা ! বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম উদাসীনতাৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভূগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় পশুপালকসকলে ।  

চৌপাশে কেৱল হাবি-জংঘল, এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ । চিকিৎসালয়খনৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই এতিয়া চকু কপালত তুলিছে স্থানীয় ৰাইজৰ । ​​ভঙা-ছিঙা দেৱাল, চিলিং কোন মুহূৰ্তত খহি পৰে তাৰ ঠিকনা নাই । চিকিৎসালয় নে গৰু গোহালি ধৰিব নোৱাৰা অৱস্থা । চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক আছে যদিও নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধৰ যোগান । যাৰ ফলত চিকিৎসকে লিখি দিয়া প্ৰতিটো ঔষধেই পশুপালকসকলে কিনিব লগা হয় বাহিৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ।

​যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদ এতিয়া পৰিণত হৈছে সমাজ বিৰোধী আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ ৰম্যভূমিত । নিশাৰ আন্ধাৰ নামি অহাৰ লগে লগেই ইয়াত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়ে ভিৰ কৰে । ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়খনৰ বিভিন্ন আচবাব নষ্ট কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰে চিলিঙৰ ফেন পৰ্যন্ত চুৰি কৰি লৈ গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ - NALBARI NEWS

লাহৰীঘাট: পশুৱে কথা ক'ব নোৱাৰে, পশুৰ ভোটাধিকাৰ নাই, সেইকাৰণে হয়তো মৈৰাবাৰী পশু চিকিৎসালয়ৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ । ​মৈৰাবাৰীত চৰকাৰী পশু চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা চৰম শোচনীয় । নামতহে আছে চিকিৎসালয়, কামত যেন ভূতবাংলা ! বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম উদাসীনতাৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভূগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় পশুপালকসকলে ।  

চৌপাশে কেৱল হাবি-জংঘল, এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ । চিকিৎসালয়খনৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই এতিয়া চকু কপালত তুলিছে স্থানীয় ৰাইজৰ । ​​ভঙা-ছিঙা দেৱাল, চিলিং কোন মুহূৰ্তত খহি পৰে তাৰ ঠিকনা নাই । চিকিৎসালয় নে গৰু গোহালি ধৰিব নোৱাৰা অৱস্থা । চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক আছে যদিও নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধৰ যোগান । যাৰ ফলত চিকিৎসকে লিখি দিয়া প্ৰতিটো ঔষধেই পশুপালকসকলে কিনিব লগা হয় বাহিৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ।

​যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদ এতিয়া পৰিণত হৈছে সমাজ বিৰোধী আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ ৰম্যভূমিত । নিশাৰ আন্ধাৰ নামি অহাৰ লগে লগেই ইয়াত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়ে ভিৰ কৰে । ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়খনৰ বিভিন্ন আচবাব নষ্ট কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰে চিলিঙৰ ফেন পৰ্যন্ত চুৰি কৰি লৈ গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ - NALBARI NEWS

For All Latest Updates

TAGGED:

মৈৰাবাৰী পশু চিকিৎসালয়
পশু চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা
মৈৰাবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
MOIRABARI VETERINARY HOSPITAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Nalbari news

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ

June 24, 2026 at 7:03 PM IST
3 ILLEGAL MONEY LENDER ARRESTED IN TINSUKIA

তিনিচুকীয়াত ওলাইছে লাখে লাখে টকা-সোণৰ অলংকাৰ: গ্ৰেপ্তাৰ ৩ সুদখোৰ

June 24, 2026 at 12:52 PM IST
bambo bridge

দলং নাই, বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

June 24, 2026 at 10:30 AM IST
Jorhat Municipality corruption

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট নগৰ; পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

June 23, 2026 at 9:19 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.