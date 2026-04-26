মৰিগাঁৱৰ এজন যুৱকে নিদ্ৰা হৰিছে ৰাইজৰ, উচিত শাস্তিৰ বাবে সদৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও - MORIGAON POLICE STATION

মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিলে ৰাইজে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 10:39 AM IST

মৰিগাঁও: এজন উদণ্ড যুৱকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ শ’লমাৰী গাঁৱৰ শতাধিক পুৰুষ-মহিলাই । অভিযোগ অনুসৰি, বিকাশ জ্যোতি নাথ নামৰ যুৱকজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি গাঁওখনৰ মহিলাসকলক বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে ।

মহিলাসকলে জনোৱা মতে, উক্ত যুৱকজনে নিশাৰ ভাগত পুৰুষ নথকা অৱস্থাত একাধিক ঘৰত অনাধিকাৰভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ইয়াৰ উপৰি, একে গাঁৱৰ এজন সহজ-সৰল যুৱকক বিনা কাৰণত আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰাৰ ঘটনাও সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে । আহত যুৱকজন বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি গাঁওবাসীৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় । ফলত গাঁৱৰ মহিলা-পুৰুষসকলে একত্ৰিত হৈ মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু অভিযুক্ত বিকাশ জ্যোতি নাথক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত দাবী জনায় । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি সদৰী কৰিছে ।

