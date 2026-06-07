জোনাই থানাত সোমাইছে ইখনৰ পিছত সিখন ট্ৰেক্টৰ, কিন্তু কিয় ? - ROAD SAFETY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 7, 2026 at 7:50 PM IST
জোনাই : মাটি বা অন্যান্য সামগ্ৰী নিবলৈ সচৰাচৰ ট্ৰেক্টৰৰ পিছফালে এখন ট্ৰেইলাৰ সংলগ্ন কৰা হয় । গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষকৈ এই ট্ৰেইলাৰ সংলগ্ন ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্ম্যৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হোৱা দেখা যায় । কিয়নো বহু ট্ৰেক্টৰৰ ট্ৰেইলাৰবোৰত পিছফালে কোনো লাইট নাথাকে বা ৰিফ্লেক্টিভ টেপ লগোৱা নাথাকে । তেনেস্থলত নিশা অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে এই ট্ৰেক্টৰবোৰ । দুৰ্ঘটনা ৰোধ আৰু আন যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সেয়েহে এনে ট্ৰেক্টৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে জোনাই আৰক্ষীয়ে । জোনাই সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভীম কান্ত পেগুৰ নেতৃত্বত জোনাইত প্ৰায় ৫ খন ট্ৰেক্টৰ জব্দ কৰা হয় । ট্ৰেক্টৰবোৰ থানালৈ অনা হয় আৰু ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰিফ্লেক্টিভ টেপ লগাই মুকলি কৰি দিয়া হয় । লগতে ট্ৰেক্টৰ চালক আৰু মালিকসকলক এই নিয়ম কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ সকীয়নিও প্ৰদান কৰা হয় ।
জব্দ হোৱা এখন ট্ৰেক্টৰৰ চালকে কয়, "আমি ৰিফ্লেক্টিভ টেপ লগোৱা নাছিলোঁ । এতিয়া এই টেপ লগাই যাব দিছে । পুৰণি হ'লে আকৌ লগাই ল'ব দিছে । যিসকলে লগোৱা নাই তেওঁলোককো লগাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে প্ৰস্তুত কৰিব পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী
জোনাই : মাটি বা অন্যান্য সামগ্ৰী নিবলৈ সচৰাচৰ ট্ৰেক্টৰৰ পিছফালে এখন ট্ৰেইলাৰ সংলগ্ন কৰা হয় । গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষকৈ এই ট্ৰেইলাৰ সংলগ্ন ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্ম্যৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হোৱা দেখা যায় । কিয়নো বহু ট্ৰেক্টৰৰ ট্ৰেইলাৰবোৰত পিছফালে কোনো লাইট নাথাকে বা ৰিফ্লেক্টিভ টেপ লগোৱা নাথাকে । তেনেস্থলত নিশা অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে এই ট্ৰেক্টৰবোৰ । দুৰ্ঘটনা ৰোধ আৰু আন যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সেয়েহে এনে ট্ৰেক্টৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে জোনাই আৰক্ষীয়ে । জোনাই সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভীম কান্ত পেগুৰ নেতৃত্বত জোনাইত প্ৰায় ৫ খন ট্ৰেক্টৰ জব্দ কৰা হয় । ট্ৰেক্টৰবোৰ থানালৈ অনা হয় আৰু ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰিফ্লেক্টিভ টেপ লগাই মুকলি কৰি দিয়া হয় । লগতে ট্ৰেক্টৰ চালক আৰু মালিকসকলক এই নিয়ম কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ সকীয়নিও প্ৰদান কৰা হয় ।
জব্দ হোৱা এখন ট্ৰেক্টৰৰ চালকে কয়, "আমি ৰিফ্লেক্টিভ টেপ লগোৱা নাছিলোঁ । এতিয়া এই টেপ লগাই যাব দিছে । পুৰণি হ'লে আকৌ লগাই ল'ব দিছে । যিসকলে লগোৱা নাই তেওঁলোককো লগাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে প্ৰস্তুত কৰিব পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী