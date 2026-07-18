বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ - DRUG PEDDLERS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 18, 2026 at 2:01 PM IST
মৰাণ: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীৰ কঠোৰ অভিযান অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ মাহমৰা আলিকিনাৰ গাঁৱত কেইবা কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছৰ লগতে নগদ ১৪ লাখ ৬ হাজাৰ ৬০০ টকা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ।
টিংখাং আৰক্ষীয়ে মাহমৰা আলিকিনাৰ গাঁৱৰ মনোজ গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা এই নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰে । লগতে ঘৰৰ পিছফালে ৰখা এখন বলেৰ’ পিকআপ বাহনত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত ১.৫ কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছো উদ্ধাৰ কৰে । ১০৭ টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই কেইবা কোটি টকা মূল্যৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি কৌশলেৰে লুকুৱাই থৈছিল ।
অৱশ্যে আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ উমান পাই মূল অভিযুক্ত মনোজ গগৈয়ে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক:ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান
৮ কোটি টকা মূল্যৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত তিনি সৰবৰাহকাৰী
মৰাণ: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীৰ কঠোৰ অভিযান অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ মাহমৰা আলিকিনাৰ গাঁৱত কেইবা কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছৰ লগতে নগদ ১৪ লাখ ৬ হাজাৰ ৬০০ টকা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ।
টিংখাং আৰক্ষীয়ে মাহমৰা আলিকিনাৰ গাঁৱৰ মনোজ গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা এই নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰে । লগতে ঘৰৰ পিছফালে ৰখা এখন বলেৰ’ পিকআপ বাহনত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত ১.৫ কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছো উদ্ধাৰ কৰে । ১০৭ টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই কেইবা কোটি টকা মূল্যৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি কৌশলেৰে লুকুৱাই থৈছিল ।
অৱশ্যে আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ উমান পাই মূল অভিযুক্ত মনোজ গগৈয়ে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক:ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান
৮ কোটি টকা মূল্যৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত তিনি সৰবৰাহকাৰী