ETV Bharat / Videos

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ - POLICE DESTROYED GANJA CULTIVATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 5, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ আৰক্ষী । সুখচৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ দেৱানেৰ আলগা চৰৰ পৰা প্ৰায় ২৯ কিলোগ্ৰাম কেঁচা গাঞ্জা জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা খেতি নষ্ট কৰি দিয়ে । গাঞ্জা খেতি কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী মহিলাকো আটক কৰে । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে অঞ্চলটোত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ উমান পাই একাংশ লোক পলায়ন কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে মহিলা দুগৰাকীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বুধবাৰেও সুখচৰ আৰক্ষীয়ে বেপাৰীপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল । এজন লোককো আটক কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক্সন মুডত অসম আৰক্ষী

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ আৰক্ষী । সুখচৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ দেৱানেৰ আলগা চৰৰ পৰা প্ৰায় ২৯ কিলোগ্ৰাম কেঁচা গাঞ্জা জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা খেতি নষ্ট কৰি দিয়ে । গাঞ্জা খেতি কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী মহিলাকো আটক কৰে । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে অঞ্চলটোত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ উমান পাই একাংশ লোক পলায়ন কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে মহিলা দুগৰাকীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বুধবাৰেও সুখচৰ আৰক্ষীয়ে বেপাৰীপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল । এজন লোককো আটক কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক্সন মুডত অসম আৰক্ষী

For All Latest Updates

TAGGED:

ANTI GRUGS OPERATION
অসম আৰক্ষী
গাঞ্জা জব্দ
সুখচৰ আৰক্ষী
POLICE DESTROYED GANJA CULTIVATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Kalgachia News

কলগাছিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগী-ৰাইজে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী

June 5, 2026 at 7:56 PM IST
On World Environment Day, a school cut down tree in Nagaon

বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই প্ৰকৃতিত কুঠাৰাঘাত, গছ কাটি বিতৰ্কত বিদ্যালয়

June 5, 2026 at 7:55 PM IST
Jonai train vehicle collision

ৰে'লে মহটিয়াই নিলে বাহন, জোনাইৰ ডেকাপামত হতাহত ২

June 5, 2026 at 7:20 PM IST
Assam Police's anti-drugs operation

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক্সন মুডত অসম আৰক্ষী

June 4, 2026 at 4:27 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.