ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ - POLICE DESTROYED GANJA CULTIVATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 5, 2026 at 8:09 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ আৰক্ষী । সুখচৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ দেৱানেৰ আলগা চৰৰ পৰা প্ৰায় ২৯ কিলোগ্ৰাম কেঁচা গাঞ্জা জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা খেতি নষ্ট কৰি দিয়ে । গাঞ্জা খেতি কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী মহিলাকো আটক কৰে । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে অঞ্চলটোত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ উমান পাই একাংশ লোক পলায়ন কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে মহিলা দুগৰাকীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বুধবাৰেও সুখচৰ আৰক্ষীয়ে বেপাৰীপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল । এজন লোককো আটক কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ আৰক্ষী । সুখচৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ দেৱানেৰ আলগা চৰৰ পৰা প্ৰায় ২৯ কিলোগ্ৰাম কেঁচা গাঞ্জা জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা খেতি নষ্ট কৰি দিয়ে । গাঞ্জা খেতি কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী মহিলাকো আটক কৰে । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে অঞ্চলটোত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ উমান পাই একাংশ লোক পলায়ন কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে মহিলা দুগৰাকীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বুধবাৰেও সুখচৰ আৰক্ষীয়ে বেপাৰীপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল । এজন লোককো আটক কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :