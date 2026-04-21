মৰিগাঁৱত বসন্ত উৎসৱত কবিতা পুথি উন্মোচন - মৰিগাঁৱত বসন্ত উৎসৱ
Published : April 21, 2026 at 10:31 AM IST
মৰিগাঁও : শব্দকল্পৰ উদ্যোগত সোমবাৰে চাৰণবিল জলক্ৰীড়া প্ৰকল্পত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উলহ-মালহেৰে বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ সমন্বয়ত আয়োজন কৰা এই পৰিৱেশে এক উৎসৱমুখৰ ৰূপ দিয়ে ।
শব্দকল্পৰ সভাপতি লক্ষ্যজ্যোতি নাথে পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে । সম্পাদক নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ৰজাই স্মৃতি তৰ্পণ আৰু উপদেষ্টা দেৱেন দাসে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । তাৰ পিছতে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।
আনহাতে বিৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মাই মুকলি কৰা বিহু অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও নাহৰ জেং বিহু হুঁচৰি দল আৰু কৃষ্ণচূড়া বিহুৱা দলে বিহু নৃত্য় প্ৰদৰ্শন কৰে । এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি দুখনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় । অনুষ্ঠানটোত ডেইজী বৰাৰ 'শব্দ স্পন্দন' আৰু চুমি কপাহেৰাৰ 'বসন্তৰ কবিতা' উন্মোচন কৰা হয় ।
