সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত অঞ্জলি মহন্তৰ ‘নিঃসংগতাৰ মৌন আলাপ’ উন্মোচন - ZUBEEN KHSETRA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 17, 2026 at 9:48 AM IST
সোণাপুৰ: জুবিন ক্ষেত্ৰত গোঁসাই বিহুৰ দিনা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত উন্মোচন কৰা হয় লেখিকা অঞ্জলি মহন্তৰ কাব্যগ্ৰন্থ ‘নিঃসংগতাৰ মৌন আলাপ’ উন্মোচন কৰা হয় । গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট অতিথি ইন্দু সিঙে । গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰি ইন্দু সিঙে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে লেখিকা অঞ্জলি মহন্তই সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি নীৰৱে সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছে । আজি তেওঁৰ এই সাৰ্থক সৃষ্টি ‘নিঃসংগতাৰ মৌন আলাপ’ গ্ৰন্থ আকাৰে ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ পাই তেওঁ অত্যন্ত আনন্দিত হৈছে ।
ইপিনে, গ্ৰন্থখনৰ জন্ম আৰু পটভূমি সম্পৰ্কে আৱেগিক হৈ লেখিকা অঞ্জলি মহন্তই কয় যে জীৱনৰ এক জটিল আৰু কুটিল সন্ধিক্ষণত মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ থকা সময়তে তেওঁৰ মনৰ ভাৱবোৰে শব্দৰ ৰূপ লৈছিল । সেই বিব্ৰত মুহূৰ্তবোৰেই লাহে লাহে কবিতালৈ ৰূপান্তৰিত হ’ল । তেওঁ কয়, “সময়ৰ আহ্বানত কৰা সেই লিখা-মেলাবোৰ আজি ‘নিঃসংগতাৰ মৌন আলাপ’ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে । জুবিন ক্ষেত্ৰই এই গ্ৰন্থখনৰ জন্মস্থল আৰু ইয়াতেই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবলৈ পাই মই ধন্য হৈছোঁ ।”
লেখিকাগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁৰ ওপৰতো এটা কবিতা লিখাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে । গ্ৰন্থখনত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা মহান ব্যক্তিসকলৰ জীৱনৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে । সোণতৰা মহন্তই সভাপতিত্ব কৰা এই বিশেষ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে উমাকান্ত মহন্ত আৰু উজ্জ্বল বেজবৰুৱা ।
