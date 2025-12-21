নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চৌহদত ভূমি পূজন, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা আধাৰশিলা স্থাপন LIVE - AMMONIA UREA FERTILISER PROJECT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 21, 2025 at 12:48 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 1:50 PM IST
অসমত প্ৰদানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাৰ উদ্যোগটোলৈ আজি এক ঐতিহাসিক দিন হিচাবে বিবেচিত হৈ ৰ’ৱ ৷ নামৰূপত ১২. ৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনৰ নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চৌহদত আৰম্ভ ভূমি পূজন, আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ নৱগঠিত কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শিৱ প্ৰসাদ মহান্তি আৰু বি ভি এফ চিৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালকে আজি পুৱা ৬ বজাৰে পৰা বৈদিক নীতি-নিয়ম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে । আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতেই নামৰূপৰ হাপজানত জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ কেৱল নামৰূপৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে আজি এক সোণোৱালি দিন হৈ ৰ’ৱ ৷
অসমত প্ৰদানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাৰ উদ্যোগটোলৈ আজি এক ঐতিহাসিক দিন হিচাবে বিবেচিত হৈ ৰ’ৱ ৷ নামৰূপত ১২. ৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনৰ নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চৌহদত আৰম্ভ ভূমি পূজন, আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ নৱগঠিত কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শিৱ প্ৰসাদ মহান্তি আৰু বি ভি এফ চিৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালকে আজি পুৱা ৬ বজাৰে পৰা বৈদিক নীতি-নিয়ম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে । আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতেই নামৰূপৰ হাপজানত জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ কেৱল নামৰূপৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে আজি এক সোণোৱালি দিন হৈ ৰ’ৱ ৷