বৰঝাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ LIVE - NARENDRA MODI IN ASSAM

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 3:34 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 3:58 PM IST

গুৱাহাটীত উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ নিৰ্ধাৰিত চৰকাৰী কাৰ্যসূচী মতে, গুৱাহাটীত অৱতৰণ পাছতে বিমান বন্দৰ চৌহদত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাধীনতা যুঁজাৰু, ভাৰতৰত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰায় ৮০ ফুট উচ্চতাৰ এটা প্রতিমূর্তি প্ৰথমে উন্মোচন কৰে । ইয়াৰ পাছতেই প্রায় পাঁচ হেজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা বৰঝাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰাৰ লগতে টার্মিনেলটো পৰিদৰ্শনো কৰে ৷ টাৰ্মিনেল উদ্বোধনৰ পাছত তেওঁ টার্মিনেলটোৰ সমীপতে এক বিশাল অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহত আয়োজিত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই ভ্ৰমণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত থকা ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়তো উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ সন্ধিয়া গুৱাহাটীত কেইবা কিলোমিটাৰ জোৰা এক ৰোড শ্ব’ত অংশ ল’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ 

PM MODI LIVE
NATURE THEMED AIRPORT TERMINAL
ইটিভি ভাৰত অসম
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
NARENDRA MODI IN ASSAM

ETV Bharat Assamese Team

