দহ হাজাৰ শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰা বাগুৰুম্বা উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ - PM MODI ASSAM VISIT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 17, 2026 at 6:33 PM IST
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে সৰুসজাইৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰাজ্যৰ প্ৰায় দহ হাজাৰ শিল্পীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মূখত একেলগে বড়ো সম্প্রদায়ৰ জনপ্ৰিয় লোকনৃত্য বাগুৰুম্বা পৰিৱেশন কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ খাম, ছেৰজা, চিফুং, জথা আৰু জাপশ্ৰিঙৰ তালে তালে এক অপৰূপ দৃষ্টিনন্দন শৈলীৰে শিল্পীসকলে বাগুৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে । উল্লেখ্য যে, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বসন্তকালীন উৎসৱ বাগুৰুম্বাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই অভিনৱ পদক্ষেপ । ইয়াৰ পূৰ্বে বিহু আৰু ঝুমুৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছে । বাগুৰুম্বা দহৌৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আগ্ৰহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শুকুৰবাৰে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত চূড়ান্ত আখৰা কৰা হয় ৷ চূড়ান্ত আখৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে ৷
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে সৰুসজাইৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰাজ্যৰ প্ৰায় দহ হাজাৰ শিল্পীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মূখত একেলগে বড়ো সম্প্রদায়ৰ জনপ্ৰিয় লোকনৃত্য বাগুৰুম্বা পৰিৱেশন কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ খাম, ছেৰজা, চিফুং, জথা আৰু জাপশ্ৰিঙৰ তালে তালে এক অপৰূপ দৃষ্টিনন্দন শৈলীৰে শিল্পীসকলে বাগুৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে । উল্লেখ্য যে, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বসন্তকালীন উৎসৱ বাগুৰুম্বাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই অভিনৱ পদক্ষেপ । ইয়াৰ পূৰ্বে বিহু আৰু ঝুমুৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছে । বাগুৰুম্বা দহৌৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আগ্ৰহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শুকুৰবাৰে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত চূড়ান্ত আখৰা কৰা হয় ৷ চূড়ান্ত আখৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে ৷