দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ LIVE - PM MODI LIVE
Published : April 18, 2026 at 8:30 PM IST
দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্বোধন কৰিবলগীয়া নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহৰ বিষয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও শুকুৰবাৰে লোকসভাত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক ভোটত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনীতিত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । শুকুৰবাৰে সদনত উপস্থিত থকা ৫২৮ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত ২৯৮ গৰাকী সাংসদে বিধেয়কখনৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে ৷ আনহাতে, ২৩০ গৰাকী সদস্যই বিপক্ষে ভোটদান কৰে । এই সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ’বলৈ ৩৫২ টা ভোটৰ প্ৰয়োজন আছিল ৷ অৰ্থাৎ সংবিধান সংশোধনৰ বাবে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰত সেই সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অভাৱ আছিল । সংসদৰ নিম্ন সদনত দুদিনীয়া আলোচনাৰ অন্তত যেতিয়া বিধেয়কখনৰ ওপৰত ভোটদান কৰা হয়, তেতিয়া ২৯৮ জন সদস্যই সপক্ষে আৰু ২৩০ জনে বিপক্ষে ভোটদান কৰে । বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাৰ সংশোধনী সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে ১২ ঘণ্টীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় ৷
