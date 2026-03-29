‘মন কি বাত’ত দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ - মন কি বাত

মন কি বাত (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 11:03 AM IST

আজি পুৱা ১১ বজাত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত সম্প্ৰচাৰিত হ'বলগীয়া ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত আৰু বিদেশৰ লোকসকলৰ সৈতে নিজৰ চিন্তাধাৰা ভাগ-বতৰা কৰিব । আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কি বাতৰ ১৩২ সংখ্যক খণ্ড সম্প্ৰচাৰ হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাত আৰু তেল আৰু গেছ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মন কি বাতৰ শেষ খণ্ডটো ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল । এই খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এআই শীৰ্ষ সন্মিলন, অংগদান, আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । তেওঁ যুৱ ষ্টাৰ্টআপ আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ সৈতে জড়িতসকলক চেলুট দিয়ে । ‘মন কি বাত’ক জাতিটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগৰ মঞ্চ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ
ইটিভি ভাৰত অসম
মন কি বাত

ETV Bharat Assamese Team

সম্পাদকৰ পচন্দ

