কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ শিলান্যাস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ LIVE - PM MODI ASSAM VISIT

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 18, 2026 at 11:02 AM IST

Updated : January 18, 2026 at 11:08 AM IST

Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত দেওবাৰে বিশাল জনসভা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনসভা সম্বোধন কৰি ৬,৯৫৭ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এলিভেটেড কৰিড'ৰসহ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰে । শনিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত সন্ধিয়া উপস্থিত হোৱাৰ পাছত তেওঁ সৰুসজাইৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত উপস্থিত হয় আৰু অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা 'বাগুৰুম্বা দহৌ' শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰা বাগুৰুম্বা নৃত্য উপভোগ কৰে । উল্লেখ্য যে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকূলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই এলিভেটেড কৰিড'ৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । লগতে দূৰণিবটীয়া যাতায়তৰ সময়ত লগা সময়ো এই কৰিড'ৰে হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

Last Updated : January 18, 2026 at 11:08 AM IST

TAGGED:

KAZIRANGA ELEVATED CORRIDOR
PM NARENDRA MODI
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODI ASSAM VISIT

ETV Bharat Assamese Team

