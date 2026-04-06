হোজাইত জনসভা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 6, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 2:10 PM IST
হোজাইত জনসভা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ হোজাইৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগৰস্থিত খেলপথাৰত হোজাই, লামডিং, বিন্নাকান্দি, ৰংখাং আৰু হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ আজি পুৱা বৰপেটাৰোড মিনি ষ্টেডিয়ামত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি জনতাক সম্বোধন কৰে ৷ এই সভাত তেওঁ বজালী, বৰপেটা, ভৱানীপুৰ-সৰভোগ, মানাহ, বিজনী, অভয়াপুৰী আৰু বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ ইফালে বিয়লিভাগত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ খটখটিৰ প'ল' ফিল্ডত উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৯ টা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । হোজাইৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...
