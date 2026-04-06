উজনিৰ ৯ টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি মৰাণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 6, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 5:04 PM IST
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ খটখটিৰ প'ল' ফিল্ডত বিশাল জনসভা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মুঠ ৯টা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ সোমবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাখনত অংশ ল’বলৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় ১ লাখ ৩০ হাজাৰ লোক অহা বুলি বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলে জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে, মৰাণত জনতাক সম্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটাৰোড মিনি ষ্টেডিয়ামত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বজালী, বৰপেটা, ভৱানীপুৰ-সৰভোগ, মানাহ, বিজনী, অভয়াপুৰী আৰু বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ ইয়াৰ পাছত দুপৰীয়া তেওঁ হোজাইৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগৰস্থিত খেলপথাৰত হোজাই, লামডিং, বিন্নাকান্দি, ৰংখাং আৰু হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ সমৰ্থনত জনসভা সম্বোধন কৰে ৷ মৰাণৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...
