বৰপেটাৰোডত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভা LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 6, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 11:59 AM IST
বৰপেটাৰোড মিনি ষ্টেডিয়ামত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাস, সৰভোগ-ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, বজালী সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেশ্বৰ ৰায়, বিজনী সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী অৰূপ কুমাৰ দে, অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন ৰয়, বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী , পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ডাঃ তাৰা প্ৰসাদ দাস, মন্দিয়া সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী বাদল চন্দ্ৰ আৰ্য আৰু মানাস সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী থানেশ্বৰ দৈমাৰীৰ হৈ আজি সমষ্টিটোত জনসভা সম্বোধন কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই জনসভাত সমষ্টিকেইটাৰ প্ৰায় এক লাখ জনতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ বৰপেটাৰোডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...
