শিলচৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE - প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ

অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (X@himantabiswa)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 11:22 AM IST

Updated : March 14, 2026 at 12:18 PM IST

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা শনিবাৰে শিলচৰত ২৩,৫৫০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উন্মোচন কৰে ৷ গুৱাহাটীত নিশা কটোৱাৰ পাছত পুৱা শিলচৰ উপস্থিত হৈ ২২ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ হাইৱে প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰে আৰু শিলচৰৰ ৰামনগৰ বাইপাছৰ এখন জনসভাৰ সম্বোধন কৰে ৷ এই জনসভাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলী উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু সৰ্ববৃহৎ গ্ৰীণ ফিল্ড এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । একেই মঞ্চৰ পৰা তেওঁ শিলচৰ চহৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এলিভেটেড কৰিড'ৰ, শ্ৰীভূমি জিলাৰ পাথাৰকান্দিত স্থাপন হ'বলগীয়া বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথমখন কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । একেদৰে বদৰপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ চুৰাইবাৰিৰ মাজত নিৰ্মিত বৈদ্যুতিক লাইনৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ । 

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

PM Narendra Modi

গুৱাহাটীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রী মোদী LIVE

March 13, 2026 at 5:11 PM IST
HPV VACCINATION CAMPAIGN

আজমেৰৰ পৰা দেশজুৰি এইচপিভি ভেকচিনৰ শুভাৰম্ভণি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE

February 28, 2026 at 12:22 PM IST
MODI SPEECH ISRAEL

ইজৰাইল নেচেটক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ

February 25, 2026 at 9:45 PM IST
Former Congress leader Bhupen Bora join BJP LIVE

বাজপেয়ী ভৱনত ভূপেন বৰা : গেৰুৱা বসন পৰিধান LIVE

February 22, 2026 at 10:26 AM IST

