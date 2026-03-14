শিলচৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE - প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ
Published : March 14, 2026 at 11:22 AM IST
Updated : March 14, 2026 at 12:18 PM IST
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা শনিবাৰে শিলচৰত ২৩,৫৫০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উন্মোচন কৰে ৷ গুৱাহাটীত নিশা কটোৱাৰ পাছত পুৱা শিলচৰ উপস্থিত হৈ ২২ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ হাইৱে প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰে আৰু শিলচৰৰ ৰামনগৰ বাইপাছৰ এখন জনসভাৰ সম্বোধন কৰে ৷ এই জনসভাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলী উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু সৰ্ববৃহৎ গ্ৰীণ ফিল্ড এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । একেই মঞ্চৰ পৰা তেওঁ শিলচৰ চহৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এলিভেটেড কৰিড'ৰ, শ্ৰীভূমি জিলাৰ পাথাৰকান্দিত স্থাপন হ'বলগীয়া বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথমখন কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । একেদৰে বদৰপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ চুৰাইবাৰিৰ মাজত নিৰ্মিত বৈদ্যুতিক লাইনৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ।
