আজমেৰৰ পৰা দেশজুৰি এইচপিভি ভেকচিনৰ শুভাৰম্ভণি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE - প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
Published : February 28, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 12:46 PM IST
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ৰাজস্থানৰ আজমেৰত এইচ পি ভি ভেকচিন মুকলি কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰা এই এইচ পি ভি ভেকচিন দেশজুৰি 9 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ কন্যা সন্তানক দিয়া হ'ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজমেৰত আজি 16,686 কোটিৰ টকাৰ একাধিক প্ৰকল্প উন্মোচন কৰে ৷ এই অনুষ্ঠানত ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা, ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষাণৰাও বাগডে আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মদন ৰাথোৰ উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানৰ প্ৰশাসনিক আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন বিভাগৰ ২১,৮৬৩ জন যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নগৰ আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন, পথ আন্তঃগাঁথনি, ৰে’লৱে, জলসিঞ্চন, প্ৰযুক্তি, আৰু উদ্যোগিক বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি আৰু আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব । আজমেৰৰ কায়দ বিশ্ৰাম স্থলৰ পৰা আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...
