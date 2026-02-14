গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী LIVE - GUWAHATI AND NORTH GUWAHATI BRIDGE
Published : February 14, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 1:39 PM IST
গুৱাহাটী : এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে আনুষ্ঠানিভাৱে মুকলি কৰে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু । মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ পৰা বিশেষ বিমান যোগে গুৱাহাটীলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে মুকলি কৰিব গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সেতুখন উদ্বোধন কৰি কিছুসময় অত্যাধুনিক সেতুখন পৰিদৰ্শন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে দলংখন উদ্বোধন কৰাৰ পাছত লাচিত ঘাটলৈ আহিব । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে আই আই এম গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী চৌহদটো মুকলি কৰিব । এই অস্থায়ী চৌহদটো বঙৰাত হ'ব । আই আই এম গুৱাহাটী পলাশবাৰীত স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । লাচিত ঘাটৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমিনগাঁৱত এন আই চিয়ে কৰা ডাটা চেণ্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব । তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বাবে দিয়া ১০০ খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰালৈ ৰাওনা হ'ব । খানাপাৰাত দিনৰ ২ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ আয়োজন কৰা বিজেপিৰ 'বুথ বিজয় সন্মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুথ বিজয় সন্মিলন উদ্বোধন কৰি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰিব । তাৰ পিছত বিয়লি প্ৰধানমন্ত্রী নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীৰ অনুষ্ঠান লাইভ...
