‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ LIVE - নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 11:07 AM IST

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’  সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । এই সন্মিলনত চৰকাৰ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্ৰীড়া, উদ্যোগীকৰণ, সংবাদ মাধ্যম, সমাজকৰ্ম, সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু নিপুণ মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৈচিত্ৰময় অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰি ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত মহিলাসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা । মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহত্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত মহিলাৰ অধিক অংশগ্ৰহণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা । ইয়াৰ উপৰিও পঞ্চায়তৰ দৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংসদলৈকে সকলো খণ্ডতে নেতৃত্বৰ ভূমিকাত মহিলাৰ বৰ্ধিত উপস্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰা । ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ‘নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ গৃহীত হোৱাৰ পটভূমিত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । এই আইনখনে লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাসকলৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিটো ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ বাবে এক ডাঙৰ গেম-চেঞ্জাৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

