ETV Bharat / Videos

ভোজ খোৱা পাতত বিষক্ৰিয়া, অসুস্থ বহুজন - PLASTIC PLATES TURN POISON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভোজ খোৱা পাতত বিষক্ৰিয়া, অসুস্থ বহুজন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত হেৰাই যোৱা কলপাত, দোৰোলাৰ সলনি স্থান পোৱা প্লাষ্টিকৰ পাতে বিপদত পেলাইছে এটি পৰিয়ালক । প্লাষ্টিকৰ পাতত ভোজৰ ভাত খাই ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ পৰিছ বহুজন ৷

জানিব পৰা মতে, নগাঁৱৰ চুতীয়া গাঁৱত প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে পৰিয়ালৰ লোকে ভোজৰ আয়োজন কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানলৈ প্ৰায় ২০০ জন অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।

পৰিয়ালটোৰ মতে, প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য পৰিৱেশন কৰাৰ পাছতে সেই খাদ্যৰ সোৱাদ তিতা হৈ পৰে ৷ ফলত বেছিভাগ অতিথিয়ে সেই খাদ্য খাব নোৱাৰিলে আৰু বহু পৰিমাণৰ খাদ্য পেলাই দিবলগীয়া হয় । ইতিমধ্যে সেই বিষাক্ত পাতত খাদ্য খোৱাৰ বাবে কেইবাজনো লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে যে প্লাষ্টিকৰ পাতসমূহত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ’ল । নগাঁও নতুন বজাৰৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই পাতখিনিত খাদ্য খোৱাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাত গৃহস্থই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ গৃহস্থ আৰু গাঁৱৰ লোকে দোকানখনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও ইটাচালী আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ জীয়ৰীয়ে কয়, ‘‘কালি দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছিলো ৷ প্ৰায় ২০০ গৰাকী আলহী আহিছিল ৷ কিন্তু দোকানৰ পৰা কিনি অনা প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য় দিয়াৰ বাবে সকলো বস্তু তিতা হৈ হ’ল ৷ কোনেও খাব নোৱাৰিলে ৷ বৰ বেয়া লাগিল আমাৰ ৷’’

লগতে পঢ়ক : পেডেল মাৰি মাৰি বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা এজন ব্যৱসায়ীৰ কথাৰে...

নগাঁও: অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত হেৰাই যোৱা কলপাত, দোৰোলাৰ সলনি স্থান পোৱা প্লাষ্টিকৰ পাতে বিপদত পেলাইছে এটি পৰিয়ালক । প্লাষ্টিকৰ পাতত ভোজৰ ভাত খাই ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ পৰিছ বহুজন ৷

জানিব পৰা মতে, নগাঁৱৰ চুতীয়া গাঁৱত প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে পৰিয়ালৰ লোকে ভোজৰ আয়োজন কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানলৈ প্ৰায় ২০০ জন অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।

পৰিয়ালটোৰ মতে, প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য পৰিৱেশন কৰাৰ পাছতে সেই খাদ্যৰ সোৱাদ তিতা হৈ পৰে ৷ ফলত বেছিভাগ অতিথিয়ে সেই খাদ্য খাব নোৱাৰিলে আৰু বহু পৰিমাণৰ খাদ্য পেলাই দিবলগীয়া হয় । ইতিমধ্যে সেই বিষাক্ত পাতত খাদ্য খোৱাৰ বাবে কেইবাজনো লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে যে প্লাষ্টিকৰ পাতসমূহত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ’ল । নগাঁও নতুন বজাৰৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই পাতখিনিত খাদ্য খোৱাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাত গৃহস্থই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ গৃহস্থ আৰু গাঁৱৰ লোকে দোকানখনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও ইটাচালী আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ জীয়ৰীয়ে কয়, ‘‘কালি দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছিলো ৷ প্ৰায় ২০০ গৰাকী আলহী আহিছিল ৷ কিন্তু দোকানৰ পৰা কিনি অনা প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য় দিয়াৰ বাবে সকলো বস্তু তিতা হৈ হ’ল ৷ কোনেও খাব নোৱাৰিলে ৷ বৰ বেয়া লাগিল আমাৰ ৷’’

লগতে পঢ়ক : পেডেল মাৰি মাৰি বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা এজন ব্যৱসায়ীৰ কথাৰে...

For All Latest Updates

TAGGED:

ভোজ খোৱা পাতত বিষক্ৰিয়া
প্লাষ্টিকৰ পাতত বিষক্ৰিয়া
নগাঁও নতুন বজাৰ
ই টিভি ভাৰত অসম
PLASTIC PLATES TURN POISON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MLA Akhil Gogoi

বিধানসভালৈ কাঁড়-গুলী লৈ যায় অখিল গগৈয়ে !

June 30, 2026 at 7:24 PM IST
Terrible road accident at Charaideo

একেখন মটৰচাইকেলত আছিল ৪ জন, থিতাতে ৩ জনৰ মৃত্যু

June 30, 2026 at 2:46 PM IST
MAJULI FERRY SERVICE SUSPENDED

পানীৰ তলত ৰেম্প, অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ

June 30, 2026 at 1:31 PM IST
MLA Akhil Gogoi

শিৱসাগৰত নিৰ্মীয়মাণ প্ৰকল্পত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ; ঠিকাদৰক সকীয়নি অখিল গগৈৰ

June 29, 2026 at 10:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.