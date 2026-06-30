ভোজ খোৱা পাতত বিষক্ৰিয়া, অসুস্থ বহুজন - PLASTIC PLATES TURN POISON
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 30, 2026 at 8:34 PM IST
নগাঁও: অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত হেৰাই যোৱা কলপাত, দোৰোলাৰ সলনি স্থান পোৱা প্লাষ্টিকৰ পাতে বিপদত পেলাইছে এটি পৰিয়ালক । প্লাষ্টিকৰ পাতত ভোজৰ ভাত খাই ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ পৰিছ বহুজন ৷
জানিব পৰা মতে, নগাঁৱৰ চুতীয়া গাঁৱত প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে পৰিয়ালৰ লোকে ভোজৰ আয়োজন কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানলৈ প্ৰায় ২০০ জন অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।
পৰিয়ালটোৰ মতে, প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য পৰিৱেশন কৰাৰ পাছতে সেই খাদ্যৰ সোৱাদ তিতা হৈ পৰে ৷ ফলত বেছিভাগ অতিথিয়ে সেই খাদ্য খাব নোৱাৰিলে আৰু বহু পৰিমাণৰ খাদ্য পেলাই দিবলগীয়া হয় । ইতিমধ্যে সেই বিষাক্ত পাতত খাদ্য খোৱাৰ বাবে কেইবাজনো লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে যে প্লাষ্টিকৰ পাতসমূহত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ’ল । নগাঁও নতুন বজাৰৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই পাতখিনিত খাদ্য খোৱাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাত গৃহস্থই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ গৃহস্থ আৰু গাঁৱৰ লোকে দোকানখনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও ইটাচালী আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ জীয়ৰীয়ে কয়, ‘‘কালি দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছিলো ৷ প্ৰায় ২০০ গৰাকী আলহী আহিছিল ৷ কিন্তু দোকানৰ পৰা কিনি অনা প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য় দিয়াৰ বাবে সকলো বস্তু তিতা হৈ হ’ল ৷ কোনেও খাব নোৱাৰিলে ৷ বৰ বেয়া লাগিল আমাৰ ৷’’
নগাঁও: অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত হেৰাই যোৱা কলপাত, দোৰোলাৰ সলনি স্থান পোৱা প্লাষ্টিকৰ পাতে বিপদত পেলাইছে এটি পৰিয়ালক । প্লাষ্টিকৰ পাতত ভোজৰ ভাত খাই ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ পৰিছ বহুজন ৷
জানিব পৰা মতে, নগাঁৱৰ চুতীয়া গাঁৱত প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে পৰিয়ালৰ লোকে ভোজৰ আয়োজন কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানলৈ প্ৰায় ২০০ জন অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।
পৰিয়ালটোৰ মতে, প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য পৰিৱেশন কৰাৰ পাছতে সেই খাদ্যৰ সোৱাদ তিতা হৈ পৰে ৷ ফলত বেছিভাগ অতিথিয়ে সেই খাদ্য খাব নোৱাৰিলে আৰু বহু পৰিমাণৰ খাদ্য পেলাই দিবলগীয়া হয় । ইতিমধ্যে সেই বিষাক্ত পাতত খাদ্য খোৱাৰ বাবে কেইবাজনো লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে যে প্লাষ্টিকৰ পাতসমূহত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ’ল । নগাঁও নতুন বজাৰৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই পাতখিনিত খাদ্য খোৱাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাত গৃহস্থই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ গৃহস্থ আৰু গাঁৱৰ লোকে দোকানখনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও ইটাচালী আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
প্ৰয়াত ধন্তি বৰাৰ জীয়ৰীয়ে কয়, ‘‘কালি দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছিলো ৷ প্ৰায় ২০০ গৰাকী আলহী আহিছিল ৷ কিন্তু দোকানৰ পৰা কিনি অনা প্লাষ্টিকৰ পাতত খাদ্য় দিয়াৰ বাবে সকলো বস্তু তিতা হৈ হ’ল ৷ কোনেও খাব নোৱাৰিলে ৷ বৰ বেয়া লাগিল আমাৰ ৷’’