এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ ভিতৰত অভিলেখ গঢ়িলে পীযুষ হাজৰীকাই - AKHIL GOGOI ON ELECTION RESULT

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 8:58 PM IST

মৰিগাঁও: নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক নতুন জোৱাৰ আনিছে । জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰীকাই এইবাৰ এক অভূতপূৰ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন অন্য সকলো প্ৰাৰ্থীক ভোটৰ ব্যৱধানত পিছ পেলাই তেওঁ অৰ্জন কৰিলে এক বিৰল কৃতিত্ব ।  

৯৩,৫৮৪ ভোটৰ ব্যৱধানত হাজৰীকাই তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী পূৰ্বৰ অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ কালৰ মীন মন্ত্ৰী, তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বুবুল দাসক পৰাস্ত কৰে । এই বৃহৎসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানৰ বাবে পীযুষ হাজৰীকাই এই অভিলেখ সৃষ্টি কৰে । আনহাতে বুবুল দাসে লাভ কৰে ৬১,৫৪৫ টা ভোট । পীযুষ হাজৰীকাই সৰ্বমুঠ ভোট লাভ কৰে ১,৫৫,১২৯ টা ।  

জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে জাগীৰোড তথা মৰিগাঁও জিলাৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন আৰু সমষ্টিবাসীৰ সৈতে থকা নিবিড় সম্পৰ্কই তেওঁক এই বৃহৎ জয়ত সহায় কৰিছে বুলি চৰ্চা হৈছে । আনহাতে মিত্ৰজোঁটৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থানত অসমত এনডিএৰ সহযোগী দলসমূহৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত পীযুষ হাজৰীকাই সৰ্বাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰিলে । নিৰ্বাচনৰ এই ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই সমগ্ৰ জাগীৰোডতে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বাবেই ৰাইজে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখান কৰি এনডিএক আকৌ শাসনলৈ আনিলে: অতুল বৰা

