ETV Bharat / Videos

আজি গোঁসাই বিহু; অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ - GOSAIN BIHU 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 16, 2026 at 10:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : আজি অসমীয়াৰ সাত বিহুৰ অন্যতম গোঁসাই বিহু ৷ ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পুৱাৰে পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে ৷ অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুটিক লৈ সমগ্র ৰাজ্যত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । ঢোল, পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ । মাজুলীতো ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ যোগেদি, অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আউনীআটী সত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হয় । প্ৰথম দিনা গৰু বিহু, দ্বিতীয় দিনা মানুহৰ বিহু আৰু তৃতীয় দিনা গোঁসাই বিহু পালন কৰা হয় ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই বিহুৰ দিনকেইটাত দিনত গায়ন বায়ন, দিহা নাম, হিয়া নাম, নটুৱা আদি পৰিৱেশন কৰা হয় ।’’

For All Latest Updates

TAGGED:

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু
গোঁসাই বিহু
সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী
আউনিআটি সত্ৰ
GOSAIN BIHU 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.