যোৰহাটত ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ বিষয়াৰ বিলৈ - JORHAT NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 27, 2026 at 9:15 PM IST
যোৰহাট : শনিবাৰে যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ ৰান্ধনীজান গাঁৱত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ৮ জনীয়া যুৱকৰ দলসহ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ মেনেজাৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ । ঘটনা অনুসিৰ, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনে আশীর্বাদ ফাইনেন্সৰ পৰা ৬৫ হাজাৰ ঋণ লৈছিল ৷ মাহে ২,৯৮০ টকাকৈ পৰিশোধ কৰি লাগে ৷
কিন্তু চলিত মাহৰ কিস্তি নিৰ্দিষ্ট দিনত পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল । যাৰ বাবে শইকীয়াৰ ঘৰত কিস্তিৰ ধন বিচাৰি উপস্থিত হৈছিল ফাইনেন্সৰ মেনেজাৰগৰাকীৰ লগতে ৮ জনীয়া যুৱকৰ দল ৷ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ পত্নীয়ে ২,৯৮০ টকাৰ লগতে অতিৰিক্ত ২০ টকাসহ মুঠ ৩০০০ টকা কিস্তিৰ ধন আদায় দিয়ে ।
সেই সময়তে পথাৰৰপৰা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আহি উপস্থিত হয় আৰু কিস্তিৰ ধন নিবলৈ অহা ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ বিষয়াসকলৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত হয় ৷ তেতিয়াই প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই চোকা অস্ত্ৰ লৈ মেনেজাৰক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ লোকে ৷ আনহাতে শইকীয়াৰ পত্নীয়ে কয়,"পথাৰৰ পৰা আহোতে তেওঁৰ হাতত দাখন আছিলে । দাৰে আক্ৰমণ কৰা নাছিল ৷"
লগতে পঢ়ক : ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
যোৰহাট : শনিবাৰে যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ ৰান্ধনীজান গাঁৱত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ৮ জনীয়া যুৱকৰ দলসহ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ মেনেজাৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ । ঘটনা অনুসিৰ, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনে আশীর্বাদ ফাইনেন্সৰ পৰা ৬৫ হাজাৰ ঋণ লৈছিল ৷ মাহে ২,৯৮০ টকাকৈ পৰিশোধ কৰি লাগে ৷
কিন্তু চলিত মাহৰ কিস্তি নিৰ্দিষ্ট দিনত পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল । যাৰ বাবে শইকীয়াৰ ঘৰত কিস্তিৰ ধন বিচাৰি উপস্থিত হৈছিল ফাইনেন্সৰ মেনেজাৰগৰাকীৰ লগতে ৮ জনীয়া যুৱকৰ দল ৷ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ পত্নীয়ে ২,৯৮০ টকাৰ লগতে অতিৰিক্ত ২০ টকাসহ মুঠ ৩০০০ টকা কিস্তিৰ ধন আদায় দিয়ে ।
সেই সময়তে পথাৰৰপৰা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আহি উপস্থিত হয় আৰু কিস্তিৰ ধন নিবলৈ অহা ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ বিষয়াসকলৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত হয় ৷ তেতিয়াই প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই চোকা অস্ত্ৰ লৈ মেনেজাৰক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ লোকে ৷ আনহাতে শইকীয়াৰ পত্নীয়ে কয়,"পথাৰৰ পৰা আহোতে তেওঁৰ হাতত দাখন আছিলে । দাৰে আক্ৰমণ কৰা নাছিল ৷"
লগতে পঢ়ক : ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ