ETV Bharat / Videos

যোৰহাটত ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ বিষয়াৰ বিলৈ - JORHAT NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰান্ধনীজান গাঁৱত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 9:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : শনিবাৰে যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ ৰান্ধনীজান গাঁৱত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ৮ জনীয়া যুৱকৰ দলসহ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ মেনেজাৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ । ঘটনা অনুসিৰ, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনে আশীর্বাদ ফাইনেন্সৰ পৰা ৬৫ হাজাৰ ঋণ লৈছিল ৷ মাহে ২,৯৮০ টকাকৈ পৰিশোধ কৰি লাগে ৷

কিন্তু চলিত মাহৰ কিস্তি নিৰ্দিষ্ট দিনত পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল । যাৰ বাবে শইকীয়াৰ ঘৰত কিস্তিৰ ধন বিচাৰি উপস্থিত হৈছিল ফাইনেন্সৰ মেনেজাৰগৰাকীৰ লগতে ৮ জনীয়া যুৱকৰ দল ৷ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ পত্নীয়ে ২,৯৮০ টকাৰ লগতে অতিৰিক্ত ২০ টকাসহ মুঠ ৩০০০ টকা কিস্তিৰ ধন আদায় দিয়ে ।

সেই সময়তে পথাৰৰপৰা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আহি উপস্থিত হয় আৰু কিস্তিৰ ধন নিবলৈ অহা ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ বিষয়াসকলৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত হয় ৷ তেতিয়াই প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই চোকা অস্ত্ৰ লৈ মেনেজাৰক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ লোকে ৷ আনহাতে শইকীয়াৰ পত্নীয়ে কয়,"পথাৰৰ পৰা আহোতে তেওঁৰ হাতত দাখন আছিলে । দাৰে আক্ৰমণ কৰা নাছিল ৷"

লগতে পঢ়ক : ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

যোৰহাট : শনিবাৰে যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ ৰান্ধনীজান গাঁৱত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ৮ জনীয়া যুৱকৰ দলসহ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ মেনেজাৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ । ঘটনা অনুসিৰ, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনে আশীর্বাদ ফাইনেন্সৰ পৰা ৬৫ হাজাৰ ঋণ লৈছিল ৷ মাহে ২,৯৮০ টকাকৈ পৰিশোধ কৰি লাগে ৷

কিন্তু চলিত মাহৰ কিস্তি নিৰ্দিষ্ট দিনত পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল । যাৰ বাবে শইকীয়াৰ ঘৰত কিস্তিৰ ধন বিচাৰি উপস্থিত হৈছিল ফাইনেন্সৰ মেনেজাৰগৰাকীৰ লগতে ৮ জনীয়া যুৱকৰ দল ৷ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ পত্নীয়ে ২,৯৮০ টকাৰ লগতে অতিৰিক্ত ২০ টকাসহ মুঠ ৩০০০ টকা কিস্তিৰ ধন আদায় দিয়ে ।

সেই সময়তে পথাৰৰপৰা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আহি উপস্থিত হয় আৰু কিস্তিৰ ধন নিবলৈ অহা ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ বিষয়াসকলৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত হয় ৷ তেতিয়াই প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই চোকা অস্ত্ৰ লৈ মেনেজাৰক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৰ লোকে ৷ আনহাতে শইকীয়াৰ পত্নীয়ে কয়,"পথাৰৰ পৰা আহোতে তেওঁৰ হাতত দাখন আছিলে । দাৰে আক্ৰমণ কৰা নাছিল ৷"

লগতে পঢ়ক : ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰহাট
যোৰহাট আৰক্ষী
যোৰহাটৰ মালৌপথাৰ
ETV BHARAT ASSAM
JORHAT NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Ranjit Kumar Das comments that the eviction drive will continue

আইন অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

June 27, 2026 at 8:38 PM IST
Pitambar Dev Goswami

পূৰ্বৰ সৌন্দৰ্যতা নাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত : সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী

June 27, 2026 at 8:32 PM IST
21 students suddenly got sick and admitted for treatment In Golakganj Dhubri

গোলকগঞ্জত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী হঠাতেই অসুস্থ, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

June 27, 2026 at 1:06 PM IST
Mentally challenged man climbs mobile tower in South Shalmara Manakachar

সু-উচ্চ টাৱাৰত উঠি ওভতগোৰে নাচিলে এজনে, তাৰপিছত ?

June 26, 2026 at 10:34 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.