ETV Bharat / Videos

মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বিশাল জাকৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত ৰাইজ - MAJULI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বিশাল জাকৰ মুক্ত বিচৰণ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 3:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: উজনি মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকৰ বিচৰণ । দৰবা চাপৰি, কমলাবাৰী ঘাট হৈ দেউতি চাপৰি আৰু দক্ষিণপাট অঞ্চলত বিচৰণ কৰিছে প্ৰায় ২০০ টা বন্যহস্তীৰ এটা জাকে । বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ সমীপত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে হাতীৰ এই বিশাল জাকটোৱে । যোৱানিশা হাতীৰ জাকটো তিনিভাগত বিভক্ত হৈ মথাউৰি এলেকা আৰু সমীপৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাত হুৱাদুৱা লাগে ।  

নিশাৰে পৰা স্থানীয় ৰাইজ আৰু বন বিভাগে একত্ৰিত হৈ পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজালৈকে অভিযান চলাই হাতীৰ জাকটোক জনাঞ্চলৰ পৰা খেদিবলৈ সক্ষম হয় । আজি পুনৰ দলংখনৰ সমীপত জাকটো একত্ৰিত হৈছে যদিও হাতীৰ জাকটোৱে যাতে জনাঞ্চলত সোমাই ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বন বিভাগে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । হাতীৰ জাকটোক কোনো ফটকা আৰু গুলী ফুটাই আতংকিত নকৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ওভতাই পঠিওৱাৰ বাবে বন বিভাগে চেষ্টা চলায়, যাতে আতংকিত হৈ হাতীয়ে জনাঞ্চলত অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে ৷

লগতে পঢ়ক: হাতীৰ কাৰণে পতা মৰণফান্দত লাগি দুই শিশুৰ মৃত্যু

মাজুলী: উজনি মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকৰ বিচৰণ । দৰবা চাপৰি, কমলাবাৰী ঘাট হৈ দেউতি চাপৰি আৰু দক্ষিণপাট অঞ্চলত বিচৰণ কৰিছে প্ৰায় ২০০ টা বন্যহস্তীৰ এটা জাকে । বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ সমীপত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে হাতীৰ এই বিশাল জাকটোৱে । যোৱানিশা হাতীৰ জাকটো তিনিভাগত বিভক্ত হৈ মথাউৰি এলেকা আৰু সমীপৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাত হুৱাদুৱা লাগে ।  

নিশাৰে পৰা স্থানীয় ৰাইজ আৰু বন বিভাগে একত্ৰিত হৈ পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজালৈকে অভিযান চলাই হাতীৰ জাকটোক জনাঞ্চলৰ পৰা খেদিবলৈ সক্ষম হয় । আজি পুনৰ দলংখনৰ সমীপত জাকটো একত্ৰিত হৈছে যদিও হাতীৰ জাকটোৱে যাতে জনাঞ্চলত সোমাই ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বন বিভাগে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । হাতীৰ জাকটোক কোনো ফটকা আৰু গুলী ফুটাই আতংকিত নকৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ওভতাই পঠিওৱাৰ বাবে বন বিভাগে চেষ্টা চলায়, যাতে আতংকিত হৈ হাতীয়ে জনাঞ্চলত অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে ৷

লগতে পঢ়ক: হাতীৰ কাৰণে পতা মৰণফান্দত লাগি দুই শিশুৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ
হাতী মানুহৰ সংঘাত
MAJULI
WILD ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Rain prayer by children in Morigaon

বৰষুণৰ আশাত শিশুৱে পাতিলে ‘কল-পচলাৰ বিয়া’

July 16, 2026 at 2:49 PM IST
100 Sand Rath at Puri Beach on Jagannath Ratha Jatra

সাগৰৰ পাৰত বালিৰে ১০০ খন ৰথ নিৰ্মাণ কৰিলে বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে

July 16, 2026 at 2:13 PM IST
ROAD ACCIDENT

জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন

July 16, 2026 at 11:58 AM IST
LEOPARD RECOVERED

মৰাণৰ চেপন শ'লগুৰিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীৰ মৃত্যু

July 16, 2026 at 11:46 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.