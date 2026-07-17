ETV Bharat / Videos

বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে ছিৰাল ফাঁট, বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে পাতিছে ভেকুলী বিয়া - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পাতিছোঁ ভেকুলী বিয়া, বৰুণ দেৱতা বৰষুণ দিয়া (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 9:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: এফালে যদি অতিবৃষ্টি আনফালে আকৌ অনাবৃষ্টি । বৰষুণ নহাৰ বাবে কৃষক ৰাইজ এতিয়া পৰিছে বিপদত । বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই খেতি । এই খৰাং বতৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অৱশেষত বৰুণ দেৱতাৰ শৰণাপন্ন হৈছে নগাঁও কন্দলিৰ জাপিসজীয়া গাঁওবাসী । বৰষুণৰ বাবে বহু অপেক্ষা কৰি শেষত গাঁওবাসীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে ভেকুলী বিয়া ।  

বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে অতি উলহ-মালহৰে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে গঞা ৰাইজে । পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে ৰাইজে সম্পন্ন কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া । এই ভেকুলীৰ বিয়াতো যদি বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট নহৈ বৰষুণ নিদিয়ে তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক সু-ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান গঞা ৰাইজৰ । উল্লেখ্য যে পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া খৰাংপীড়িত এই অঞ্চলটোত যদি পানী নহয় তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক তিল, মাহ, সৰিয়হ আদি যোগান ধৰি বিপদৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ অনুৰোধ জনায় গাঁওবাসীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: ১৮ দিনীয়া পদযাত্ৰাৰ অন্তত ৰাজেশ মহানন্দই সাক্ষাৎ পালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

লখিমপুৰত ভুৱা এছচি প্ৰমাণ-পত্ৰৰে চাকৰি লাভ কৰা চিকিৎসকৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ বাতিল

বঢ়মপুৰ: এফালে যদি অতিবৃষ্টি আনফালে আকৌ অনাবৃষ্টি । বৰষুণ নহাৰ বাবে কৃষক ৰাইজ এতিয়া পৰিছে বিপদত । বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই খেতি । এই খৰাং বতৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অৱশেষত বৰুণ দেৱতাৰ শৰণাপন্ন হৈছে নগাঁও কন্দলিৰ জাপিসজীয়া গাঁওবাসী । বৰষুণৰ বাবে বহু অপেক্ষা কৰি শেষত গাঁওবাসীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে ভেকুলী বিয়া ।  

বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে অতি উলহ-মালহৰে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে গঞা ৰাইজে । পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে ৰাইজে সম্পন্ন কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া । এই ভেকুলীৰ বিয়াতো যদি বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট নহৈ বৰষুণ নিদিয়ে তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক সু-ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান গঞা ৰাইজৰ । উল্লেখ্য যে পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া খৰাংপীড়িত এই অঞ্চলটোত যদি পানী নহয় তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক তিল, মাহ, সৰিয়হ আদি যোগান ধৰি বিপদৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ অনুৰোধ জনায় গাঁওবাসীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: ১৮ দিনীয়া পদযাত্ৰাৰ অন্তত ৰাজেশ মহানন্দই সাক্ষাৎ পালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

লখিমপুৰত ভুৱা এছচি প্ৰমাণ-পত্ৰৰে চাকৰি লাভ কৰা চিকিৎসকৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ বাতিল

For All Latest Updates

TAGGED:

ভেকুলী বিয়া
অনাবৃষ্টি
বঢ়মপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
TRADITIONAL FROG MARRIAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Inauguration of the new steel railing at the martyr's cemetery of the BoroLend movement

নতুন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰ

July 17, 2026 at 9:03 PM IST
JONAI FLOOD

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত দিশহাৰা জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিবাসী

July 17, 2026 at 8:45 PM IST
Jorabat flood

মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু যোৰাবাটত ভয়াবহ কৃত্ৰিম বান

July 17, 2026 at 8:43 PM IST
Barpeta News

বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

July 17, 2026 at 5:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.