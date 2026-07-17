বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে ছিৰাল ফাঁট, বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে পাতিছে ভেকুলী বিয়া - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 17, 2026 at 9:02 PM IST
বঢ়মপুৰ: এফালে যদি অতিবৃষ্টি আনফালে আকৌ অনাবৃষ্টি । বৰষুণ নহাৰ বাবে কৃষক ৰাইজ এতিয়া পৰিছে বিপদত । বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই খেতি । এই খৰাং বতৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অৱশেষত বৰুণ দেৱতাৰ শৰণাপন্ন হৈছে নগাঁও কন্দলিৰ জাপিসজীয়া গাঁওবাসী । বৰষুণৰ বাবে বহু অপেক্ষা কৰি শেষত গাঁওবাসীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে ভেকুলী বিয়া ।
বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে অতি উলহ-মালহৰে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে গঞা ৰাইজে । পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে ৰাইজে সম্পন্ন কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া । এই ভেকুলীৰ বিয়াতো যদি বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট নহৈ বৰষুণ নিদিয়ে তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক সু-ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান গঞা ৰাইজৰ । উল্লেখ্য যে পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া খৰাংপীড়িত এই অঞ্চলটোত যদি পানী নহয় তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক তিল, মাহ, সৰিয়হ আদি যোগান ধৰি বিপদৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ অনুৰোধ জনায় গাঁওবাসীয়ে ।
বঢ়মপুৰ: এফালে যদি অতিবৃষ্টি আনফালে আকৌ অনাবৃষ্টি । বৰষুণ নহাৰ বাবে কৃষক ৰাইজ এতিয়া পৰিছে বিপদত । বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই খেতি । এই খৰাং বতৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অৱশেষত বৰুণ দেৱতাৰ শৰণাপন্ন হৈছে নগাঁও কন্দলিৰ জাপিসজীয়া গাঁওবাসী । বৰষুণৰ বাবে বহু অপেক্ষা কৰি শেষত গাঁওবাসীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে ভেকুলী বিয়া ।
বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে অতি উলহ-মালহৰে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে গঞা ৰাইজে । পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে ৰাইজে সম্পন্ন কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া । এই ভেকুলীৰ বিয়াতো যদি বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট নহৈ বৰষুণ নিদিয়ে তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক সু-ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান গঞা ৰাইজৰ । উল্লেখ্য যে পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া খৰাংপীড়িত এই অঞ্চলটোত যদি পানী নহয় তেন্তে কৃষি মন্ত্ৰীক তিল, মাহ, সৰিয়হ আদি যোগান ধৰি বিপদৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ অনুৰোধ জনায় গাঁওবাসীয়ে ।