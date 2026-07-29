ETV Bharat / Videos

অসমলৈ আহিছে বহিঃৰাজ্যৰ চোৰ, বিলাসী বাহনৰে অসমৰ গৰু চুৰিৰ চেষ্টা - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিলাসী বাহনৰে বহিঃৰাজ্যৰ চোৰৰ গৰু চুৰিৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 6:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: নামনি অসমত পুনৰ গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানা অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ পহৰা দি এখন বিলাসী বাহনসহ দুটাকৈ গৰুচোৰ কৰায়ত্ত কৰে ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, কাকৈজানা অঞ্চলত কিছুদিন ধৰি সঘনাই গৰু চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল । ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলবাসীয়ে নিজাববীয়াকৈ নিশা পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

সেই পহৰাৰ সময়তে এমএল-০৫-এইচ-৪৯১৪ নম্বৰৰ এখন বাহন সন্দেহজনকভাৱে চলাচল কৰাৰ সময়ত ৰাইজে বাহনখন আটক কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, বাহনখনত থকা দুজনক কৰায়ত্ত কৰা হয়, যদিও আন দুজন পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত দুজনৰ নাম নাছিৰ খান আৰু মচিদুল শ্বেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

দুয়োৰে ঘৰ মেঘালয়ৰ তুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পাই উত্তৰ শালমাৰা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৃত দুজনক নিজৰ জিম্মাত লয় আৰু বাহনখনো জব্দ কৰে । গাড়ীখনত গৰু নিব পৰাকৈ পিছৰ চিট খোলা আছিল । পলায়ন কৰা আন দুজনৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: খহনীয়াই নিঃশেষ কৰিব নেকি পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ?

মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ - CAR LIFTERS DETAINED

বঙাইগাঁও: নামনি অসমত পুনৰ গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানা অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ পহৰা দি এখন বিলাসী বাহনসহ দুটাকৈ গৰুচোৰ কৰায়ত্ত কৰে ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, কাকৈজানা অঞ্চলত কিছুদিন ধৰি সঘনাই গৰু চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল । ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলবাসীয়ে নিজাববীয়াকৈ নিশা পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

সেই পহৰাৰ সময়তে এমএল-০৫-এইচ-৪৯১৪ নম্বৰৰ এখন বাহন সন্দেহজনকভাৱে চলাচল কৰাৰ সময়ত ৰাইজে বাহনখন আটক কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, বাহনখনত থকা দুজনক কৰায়ত্ত কৰা হয়, যদিও আন দুজন পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত দুজনৰ নাম নাছিৰ খান আৰু মচিদুল শ্বেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

দুয়োৰে ঘৰ মেঘালয়ৰ তুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পাই উত্তৰ শালমাৰা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৃত দুজনক নিজৰ জিম্মাত লয় আৰু বাহনখনো জব্দ কৰে । গাড়ীখনত গৰু নিব পৰাকৈ পিছৰ চিট খোলা আছিল । পলায়ন কৰা আন দুজনৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: খহনীয়াই নিঃশেষ কৰিব নেকি পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ?

মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ - CAR LIFTERS DETAINED

For All Latest Updates

TAGGED:

গৰু চুৰি
গৰু চোৰ
বঙাইগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
COW THIEVES ARRESTED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MURDER IN JAJANIPUKHURI CHARAIDEO,ACCUSED ARRESTED

বান বিভীষিকাৰ মাজতে ভাতৃক লোৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যা

July 29, 2026 at 11:26 AM IST
Minor girl died

লখিমপুৰত দুই কিশোৰীৰ সলিল সমাধি

July 28, 2026 at 8:05 PM IST
car lifters detained

মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ

July 28, 2026 at 5:13 PM IST
Sonapur Police

গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চোৰৰ চাফাই অভিযান, তিনি লাখৰো অধিক মূল্যৰ সোণ-নগদ ধন লুট

July 28, 2026 at 4:13 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.