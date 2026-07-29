অসমলৈ আহিছে বহিঃৰাজ্যৰ চোৰ, বিলাসী বাহনৰে অসমৰ গৰু চুৰিৰ চেষ্টা - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 29, 2026 at 6:58 PM IST
বঙাইগাঁও: নামনি অসমত পুনৰ গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানা অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ পহৰা দি এখন বিলাসী বাহনসহ দুটাকৈ গৰুচোৰ কৰায়ত্ত কৰে ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, কাকৈজানা অঞ্চলত কিছুদিন ধৰি সঘনাই গৰু চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল । ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলবাসীয়ে নিজাববীয়াকৈ নিশা পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
সেই পহৰাৰ সময়তে এমএল-০৫-এইচ-৪৯১৪ নম্বৰৰ এখন বাহন সন্দেহজনকভাৱে চলাচল কৰাৰ সময়ত ৰাইজে বাহনখন আটক কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, বাহনখনত থকা দুজনক কৰায়ত্ত কৰা হয়, যদিও আন দুজন পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত দুজনৰ নাম নাছিৰ খান আৰু মচিদুল শ্বেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
দুয়োৰে ঘৰ মেঘালয়ৰ তুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পাই উত্তৰ শালমাৰা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৃত দুজনক নিজৰ জিম্মাত লয় আৰু বাহনখনো জব্দ কৰে । গাড়ীখনত গৰু নিব পৰাকৈ পিছৰ চিট খোলা আছিল । পলায়ন কৰা আন দুজনৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।
বঙাইগাঁও: নামনি অসমত পুনৰ গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানা অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ পহৰা দি এখন বিলাসী বাহনসহ দুটাকৈ গৰুচোৰ কৰায়ত্ত কৰে ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, কাকৈজানা অঞ্চলত কিছুদিন ধৰি সঘনাই গৰু চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল । ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলবাসীয়ে নিজাববীয়াকৈ নিশা পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
সেই পহৰাৰ সময়তে এমএল-০৫-এইচ-৪৯১৪ নম্বৰৰ এখন বাহন সন্দেহজনকভাৱে চলাচল কৰাৰ সময়ত ৰাইজে বাহনখন আটক কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, বাহনখনত থকা দুজনক কৰায়ত্ত কৰা হয়, যদিও আন দুজন পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত দুজনৰ নাম নাছিৰ খান আৰু মচিদুল শ্বেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
দুয়োৰে ঘৰ মেঘালয়ৰ তুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পাই উত্তৰ শালমাৰা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৃত দুজনক নিজৰ জিম্মাত লয় আৰু বাহনখনো জব্দ কৰে । গাড়ীখনত গৰু নিব পৰাকৈ পিছৰ চিট খোলা আছিল । পলায়ন কৰা আন দুজনৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।